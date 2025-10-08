Estêvãomania toma conta da Ásia: jovem astro do Chelsea vira sensação na Seleção Brasileira

Foto: Reprodução | Atacante virou símbolo da nova geração do futebol brasileiro e uma das principais apostas de Carlo Ancelotti para os amistosos na Ásia.

Um talento que já ultrapassou fronteiras. A “Estêvãomania” ganhou o mundo e chegou com força à Ásia. Recebido com festa em Seul, o jovem atacante do Chelsea é o centro das atenções da Seleção Brasileira na passagem pela Coreia do Sul. Camisas com seu nome enfeitam a entrada do hotel onde a delegação está hospedada, e fãs coreanos disputam um autógrafo ou uma selfie com o garoto que vem encantando o planeta bola.

“Surpreendeu bastante. Você está do outro lado do mundo… receber esse carinho é incrível e serve de motivação para seguir lutando pelos meus sonhos”, contou Estêvão, ainda surpreso com a recepção calorosa.

A fama internacional se fortaleceu no último fim de semana, quando o atacante marcou o gol da vitória do Chelsea sobre o Liverpool, em pleno clássico da Premier League. O feito foi suficiente para que até o astro norueguês Erling Haaland fizesse uma postagem elogiando o brasileiro.

“Fico feliz por fazer parte deste momento e poder ajudar o Chelsea. Foi importante para mim, para minha família e para minha adaptação. Quando a gente vence, todo mundo fica feliz”, celebrou o jovem.

Com apenas sete jogos e um gol pela Seleção, Estêvão já é visto como uma das grandes promessas da “nova era Ancelotti”. O treinador deve dar mais minutos ao atacante nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, etapas decisivas da preparação para a Copa do Mundo de 2026.

“A disputa na Seleção é muito grande, o nível é altíssimo. Levo isso como motivação para continuar evoluindo e conquistar o meu espaço”, disse Estêvão, que estreou com a camisa amarela em setembro de 2024, sob o comando de Dorival Júnior.

O Brasil encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira (10), às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium, e na próxima terça (14) enfrenta o Japão, às 7h30, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio.

Mais do que uma promessa, Estêvão já é realidade — um rosto jovem que simboliza o futuro da Seleção e o retorno da alegria ao futebol brasileiro.

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10\2025\ 14:54:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...