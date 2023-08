Estimativa prevê crescimento de 16,3% na produção de grãos no Pará com ganhos de produtividade

Ainda de acordo com levantamento, os paraenses aumentaram a área (em hectares) dedicada à lavoura do sorgo de 21,9 mil para 30,1 mil (Foto:Reprodução).

De acordo com o 11º Levantamento da Safra de Grãos divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) na primeira quinzena de agosto, a previsão para a safra 2022/23 aponta para um aumento de 17,4% na produção de grãos em comparação com o ciclo anterior. Essa expansão representa um acréscimo significativo de 47,4 milhões de toneladas, totalizando uma colheita estimada em 320,1 milhões de toneladas no Brasil. No Pará, a estimativa de crescimento da produção é de 16,3% em relação à safra anterior, saltando de 3,9 milhões em 2021/2022 para 4,5 milhões de toneladas em 2022/2023.

Essa expansão na produção no país é resultado da combinação de avanços tanto na área cultivada quanto na produtividade das lavouras. A área plantada apresenta um incremento de 5% em comparação com a safra 2021/22, alcançando a marca de 78,3 milhões de hectares. Além disso, a produtividade média também registra um aumento considerável de 11,8%, saltando de 3.656 quilos por hectare para 4.086 kg/ha.

Ainda de acordo com levantamento, os paraenses aumentaram a área (em hectares) dedicada à lavoura do sorgo de 21,9 mil para 30,1 mil. Também houve ajuste na área semeada para esta safra em 7 mil hectares, cultivados no fim da janela, que serão destinados à produção de grãos do cereal. A Conab estimou um aumento de 41,1% na produção, o que projeta um salto de 58,2 mil para 82,1 mil toneladas do produto.

O Pará também ampliou a área plantada com a segunda safra do milho em 8,7% e estima um aumento de produtividade de 22,3%. A produção do grão deve saltar de 653,9 mil para 869,4 mil toneladas (+33%) na safra atual.

O Levantamento da Safra de Grãos da Conab registrou que a produção na região Norte, como um todo, tem estimativa de crescimento, saltando de 14,3 milhões para 16,9 milhões — um incremento de 18,2% em relação à safra anterior.

