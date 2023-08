Estradas -Pedágio na BR-163- Motoristas já pagam pedágio mais caro na praça de Trairão (PA), na BR-163

Pedágio na BR-163, em Trairão (PA), terá aumento nesta quinta (10) -(Foto: Divulgação)

AUMENTO: A partir de 0h desta quinta-feira (10), as tarifas de pedágio da praça 3, na BR-163, em Trairão (PA), foram reajustadas após cumprimento de parcela das obrigações de melhoria da rodovia, no trecho entre Guarantã do Norte (MT) e Miritituba (PA).

Reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),por meio da Deliberação 243/23, publicada nesta quarta-feira (9), no Diário Oficial

A partir de 0h desta quinta-feira (10), as tarifas de pedágio da praça 3, na BR-163, em Trairão (PA), serão reajustadas após cumprimento de parcela das obrigações de melhoria da rodovia, no trecho entre Guarantã do Norte (MT) e Miritituba (PA).

Com isso, somente os caminhoneiros com veículos de 4 eixos ou mais terão que pagar pela nova tarifa. Já os condutores de veículos com até 4 eixos, rodagem simples, como carros de passeio, motocicletas, ônibus e caminhões de menor porte têm passagem livre, em Trairão (PA), mas devem utilizar as cabines para que seja feita a identificação do veículo, caso não tenham a tag instalada; se esses tiveram a tag, poderão utilizar normalmente as pistas automáticas, sem parar na cabine.

ATENÇÃO! Nesta praça, a cobrança é somente para veículos comerciais, a partir de quatro eixos.

De acordo com a concessionária responsável, o reajuste foi autorizado após conclusão de nova parcela de obrigações de melhoria da rodovia do trecho compreendido entre Guarantã do Norte (MT) e Miritituba (PA). A Via Brasil BR-163 é responsável pela concessão das rodovias federais BR-163 e BR-230 entre Sinop (MT) e Miritituba (PA).

Ainda de acordo com a Via Brasil BR-163, o reajuste beneficia um trecho de 302 quilômetros no segmento de cobertura da praça de Trairão, intervenções que visam garantir trafegabilidade e segurança em níveis definidos no Programa de Exploração da Rodovia (PER).

A alteração, prevista no Contrato de Concessão, se soma à primeira parcela de melhorias entregues em maio de 2023, data do início da cobrança dessa praça.

Vejas as novas tarifas na praça P3, em Trairão (PA):

*Motos – Passagem livre

*Carros de Passeio – Passagem livre

*Veículos até 4 eixos de rodagem simples – Passagem livre

*Veículos a partir de 4 eixos de rodagem dupla – R$66,20 (por eixo)

Passagem livre

Os veículos com até 4 eixos de rodagem simples, como carros, motos, ônibus e caminhões de menor porte têm passagem livre de cobrança em Trairão (PA), mas estes devem utilizar as cabines para que seja feita a identificação do veículo, caso não tenham o TAG instalado. Caso estes veículos possuam o TAG, podem utilizar normalmente nas pistas automáticas, sem parar na cabine.

Nesta praça, a cobrança é realizada somente dos veículos comerciais a partir de quatro eixos.

Os pedágios da Via Brasil BR-163 também aceitam pagamento em dinheiro e cartão de débito. A concessionária orienta os usuários a priorizar o pagamento com moedas, visando facilitar o troco e agilizar a passagem.

Localização da praças de pedágio:

*Cláudia (MT) – Km 897

*Guarantã do Norte (MT) – Km 1.089

*Trairão (PA) – Km 636

Localização das bases de atendimento:

*Cláudia (MT) – Km 897

*Novo Progresso (PA), próximo à divisa MT/PA – Km 0,6

*Novo Progresso (PA) – Km 293

*Itaituba (PA) – Km 604

Canais de contato com o usuário

• Pedido de serviços: 0800 5000 163 e aplicativo para Android e iOS

• E-mail para elogios, sugestões e reclamações: ouvidoria@viabrasilbr163.com.br

• Site: www.viabrasilbr163.com.br

Sobre a Via Brasil BR-163

A Via Brasil BR-163, empresa do grupo Conasa, é a concessionária responsável pela gestão dos 1.009 quilômetros que ligam o Mato Grosso a portos no Pará, atendendo 12 municípios entre Sinop, no Mato Grosso e o porto de Miritituba, no Pará. Trata-se da primeira concessão de uma rodovia federal na Região Norte do país.

O trecho é um dos principais corredores para o escoamento da produção de grãos do Centro Oeste e Norte, ligação da produção do agronegócio aos terminais portuários do Arco Norte (Rio Tapajós).

O contrato tem duração de 10 anos e tem previsão de mais de R$ 4 bilhões de investimentos, destinados à operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e manutenção dos serviços aos usuários.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2023/05:25:27

