Estrutura de caixa d’água prevista para ser inaugurada em fevereiro desaba na Grande Belém (PA)

Uma caixa d’água desabou neste domingo (16) em Santa Bárbara do Pará, na região metropolitana, antes de ser inaugurada, o que causou preocupação entre os moradores. A obra estava prevista para ser concluída neste mês de fevereiro e fazia parte de um sistema de abastecimento de água para a comunidade de Genipaúba. Felizmente, não havia ninguém no local no momento do desmoronamento, evitando possíveis vítimas.

A prefeitura de Santa Bárbara do Pará emitiu uma nota informando que instaurará um processo administrativo para apurar as causas do acidente e as responsabilidades pela falha na construção.

Embora a Prefeitura tenha afirmado que a responsabilidade pela obra é municipal, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) deixou claro que não tem vínculo com o projeto e não atende o município de Santa Bárbara. Em contrapartida, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) também confirmou que a responsabilidade total pela obra recai sobre a gestão municipal.

No entanto, uma placa com a inscrição “Uma obra do Governo do Pará” foi registrada entre os destroços, gerando confusão sobre a real origem e financiamento da obra. A prefeitura agora busca esclarecer os detalhes do acidente, que levanta questões sobre a supervisão e execução de projetos públicos no município.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/02/2025/07:38:52

