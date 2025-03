Estudante de 15 anos foi morta por estrangulamento ao ameaçar expor relacionamento com homem casado no PI, diz delegado

Laurinda Maria Fortaleza Delfino foi assassinada no Sul do Piauí; caso é investigado como feminicídio — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Laurinda Maria Fortaleza Delfino foi assassinada na véspera do Dia Internacional da Mulher. Principal suspeito foi identificado como Keilon Frageli da Silva, de 18 anos, e está foragido.

Laurinda Maria Fortaleza Delfino, de 15 anos, foi vítima de feminicídio após ameaçar expor o relacionamento extraconjugal que mantinha com o suspeito, Keilon Frageli da Silva, de 18 anos. As informações são da Polícia Civil. Um laudo preliminar do Instituto de Medicina Legal (IML) indica que a estudante morreu por asfixia mecânica por estrangulamento.

A adolescente foi morta na última sexta-feira (7), em Serra do Jatobá, zona rural de Pio IX, no Sul do Piauí. Segundo o comandante do GPM do município, a vítima foi encontrada morta no chão do quarto de uma residência. As portas estavam quebradas e havia latas de cerveja espalhadas pelo local. Não foram encontrados vestígios de sangue ou armas próximo ao corpo.

De acordo com o delegado Rodrigo Morais, Keilon está foragido. O g1 não conseguiu contato da defesa dele até a última atualização desta reportagem. Nesse sábado (8), um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de envolvimento na morte.

A vítima e Keilon, conforme o delegado, tinham encontros intermediados pelo adolescente apreendido. O assassinato teria sido motivado por Laurinda ameaçar divulgar fotos do casal.

“Ele [Keilon] é casado e ela tinha em seu aparelho celular uma foto deles dois juntos, e ameaçou divulgar para tornar pública essa relação extraconjugal. Aí foi quando ele se revoltou e decidiu tirar a vida dela”, afirmou.

Conforme o delegado, o adolescente apreendido foi quem intermediou o encontro entre o suspeito e a vítima, na casa dele, onde o crime aconteceu. “O menor alega que estava dormindo na hora do crime, e imputa toda a responsabilidade ao maior”, concluiu o delegado.

Suspeito foragido

Segundo o delegado, Keilon chegou a se apresentar na Delegacia de Polícia Civil, acompanhado de um advogado, na manhã de sábado (8). No momento, no entanto, segundo o delegado Rodrigo Morais, ainda não existiam indícios de autoria e ele foi liberado.

“Naquele momento, nem a Polícia Militar nem a polícia de investigação tinham indícios da participação dele no crime. Ele disse que estava se apresentando porque na cidade estavam comentando que ele tinha participação. Nesse momento, quis apreender o celular dele, só que ele estava sem. Ele se comprometeu a trazer o celular e tive que liberá-lo”, explicou.

Horas após a apresentação espontânea do suspeito, a Polícia Militar do Piauí apreendeu o adolescente que teria, então, revelado detalhes sobre a dinâmica do crime e a participação de Keilon.

Ainda no sábado (8), a Polícia Civil pediu à Justiça a prisão preventiva do suspeito. Equipes estão em diligências para efetuar a prisão.

Adolescente apreendido

Um adolescente de 16 anos, foi apreendido nesse sábado (8), suspeito de participar da morte de Laurinda. A informação foi confirmada ao g1 pelo comandante do Grupamento de Polícia Militar do município, sargento Joelson Nascimento.

“A guarnição já monitorava o suspeito há mais de um dia, uma vez que ele era proprietário da residência onde a vítima foi encontrada e havia sido visto no local na noite do crime. Além disso, imagens de câmeras de segurança o flagraram no percurso. Diante das evidências, o menor foi apreendido e confessou sua participação no crime”, detalhou o comandante.

O adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao feminicídio.

Fonte: Ilanna Serena, g1 PI e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/03/2025/15:07:52

