Estudante de Belém vence etapa estadual do Concurso de Cartas dos Correios

Uma paraense foi vencedora da etapa estadual da 54ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido no Brasil pelos Correios Foto: Divulgação

A estudante Bianca Tourinho Muniz da Paz, de 13 anos, aluna do 9º ano do Colégio Gentil Bittencourt, em Belém (PA), é a vencedora da etapa estadual.

A estudante Bianca Tourinho Muniz da Paz, de 13 anos, aluna do 9º ano do Colégio Gentil Bittencourt, em Belém (PA), é a vencedora da etapa estadual da 54ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido no Brasil pelos Correios. A jovem garantiu o primeiro lugar com uma carta sensível e reflexiva escrita sob o ponto de vista do oceano, conforme o tema proposto neste ano:

“Imagine que você é o oceano. Escreva uma carta a alguém para explicar-lhe por que ele deveria cuidar de você e como deveria fazê-lo.”

Na mensagem, o oceano implora por atenção e preservação. “Peço, por fim, que cuidem de mim, para que eu não tenha um final tão ruim. Para que os peixes possam nadar, as baleias possam respirar e os barcos ainda consigam navegar”, escreve Bianca. A carta termina com um questionamento impactante:

“Mas, calma, ainda não acabou. Preciso perguntar: é necessário me matar para lucrar?”

Pelo primeiro lugar, Bianca Tourinho Muniz da Paz receberá R$ 2,3 mil e sua escola será premiada com R$ 2,5 mil, conforme previsto no regulamento.

Apaixonada por história, geografia e filosofia, Bianca sonha em seguir carreira na área de psicologia ou nutrição, mas não descarta se tornar professora universitária de suas disciplinas favoritas. Leitora assídua, ela vê na escrita um meio de expressão e conexão.

“Escrever para mim é uma válvula de escape, uma maneira de me expressar. Gosto mais de escrever poemas, porque acho uma forma mais subjetiva de abordar um assunto”, explica.

A etapa nacional do concurso ainda está em andamento e irá selecionar três vencedores entre os campeões estaduais. A primeira colocada representará o Brasil na fase internacional, organizada pela União Postal Universal (UPU).

As finalistas da etapa nacional são:

Beatriz Kfouri Azevedo – Maple Bear Aracaju (SE)

Ana Luíza Costa Silva – Associação Educacional Professora Noronha (MA)

Sâmia Gabriele Freitas Costa – Centro Educacional Contexto (PI)

Nesta edição, os Correios receberam 3.881 cartas de 1.918 escolas em todo o país. No Pará, foram 138 redações enviadas por 74 escolas.

O Concurso Internacional de Redação de Cartas é uma iniciativa da UPU em parceria com operadores postais de todo o mundo e, no Brasil, é realizado pelos Correios desde 1972. Além de incentivar a escrita entre os jovens, também fortalece o papel da empresa pública na promoção da educação e responsabilidade social.

O Brasil é o segundo país mais premiado na história da competição, atrás apenas da China. São:

🥇 3 medalhas de ouro (1972, 1988, 2006)

🥈 2 de prata (1978, 1980)

🥉 2 de bronze (1992, 2015)

🏅 6 menções honrosas (2009, 2012, 2016, 2017, 2018, 2023)

A carta vencedora da edição mundial de 2024 foi escrita por uma estudante do Quênia.

