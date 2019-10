Estudante de Breu Branco está entre as finalistas de prêmio nacional de Língua Portuguesa

(Foto:Divulgação) – Geizy Taissa de Souza Santos, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Oliveira Santana, concorre com outros 38 candidatos

Uma estudante de Breu Branco, no sudeste paraense, está entre os finalistas na categoria Crônica da 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, promovida pelo Ministério da Educação (MEC) com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) e parceria do Itaú Social. Geizy Taissa de Souza Santos, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Oliveira Santana, foi um dos 38 estudantes selecionados em todo o país, com o texto “Boca de Badalo”.

Ela e o professor Valdimiro da Rocha Neto seguem para a final no dia 09 de dezembro, também em São Paulo, quando serão revelados os vencedores nacionais.

A Olímpiada, que foca em estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, teve 4.876 municípios participantes; 42.086 escolas inscritas; 85.908 professores inscritos e 171.035 inscrições de estudantes nas categorias. Quatro professores autores dos Relatos de Prática também foram premiados.

Os duzentos e cinquenta estudantes e professores de escolas públicas selecionados na etapa estadual chegaram a São Paulo na quarta-feira (23). Durante três dias participaram de novas oficinas de texto, bate-papo com autores, rodas de conversa, atividades culturais e de integração. Entre os destaques da programação estão a palestra do escritor Jessé Andarilho e a visita a Pinacoteca do Estado de São Paulo.

O objetivo é apoiar os professores da rede pública no aprimoramento das práticas de ensino de leitura e escrita. A partir da metodologia do Programa Escrevendo o Futuro, os professores realizam oficinas de produção de texto com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. O tema do concurso é “O lugar onde vivo”, um estímulo à reflexão sobre as realidades locais.

O concurso conta com a parceria da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura.

Alunos e professores finalistas da categoria Crônica na Região Norte:

Título: Operação Cinderela

Aluno: Allanis Stephani Carvalho

Professor: Alessandra Barbosa Silva Resende

Arraias/TO

Escola: E. E. Jacy Alves De Barros

Título: Boca de badalo

Aluno: Geizy Taissa de Souza Santos

Professor: Valdimiro da Rocha Neto

Breu Branco/PA

Escola: E.M.E.F Antonio Oliveira Santana

Título: Fu

Aluno: Letícia Prasser Cortês

Professor: Alan Francisco Gonçalves Souza

Espigão do Oeste/RO

Escola: E.E.E.F Jerris Adriani Turatti

Título: Dama da rua, dama de ouro

Aluno: Glaucia Beatriz Monteiro Machado

Professor: Josefa Maria Taborda do Nascimento Silva

Macapá/AP

Escola: E.E. Prof Irineu Da Gama Paes

Título: Sempre Em Busca De Luz

Aluno: Ana Beatriz Rodrigues Paes

Professor: Marilda Belisário da Silva Ribeiro

Palmas/TO

Escola: Escola Municipal Beatriz Rodrigues Da Silva

Professores vendedores em Relato de Prática categoria Crônica:

Relato: “Da última à primeira crônica”

Solange Andrade Ribeiro

Campo Maior/PI

Escola Municipal Professor Hilson Bona

Relato: “Reescrevendo caminhos”

Flávia Figueiredo de Paula Casa Grande

Jardim Alegre/PR

Colégio Estadual do Campo José Martí

Relato: “E a senhora, professora: Vai escrever sobre o quê?”

Silvania Paulina Gomes Teixeira

Santa Bárbara do Leste/MG

Escola Estadual Monsenhor Rocha

Relato: “Me ajuda a ver?”

Panagiota Thomas Moutropoulos Aparício

Urupês/SP

Escola Municipal Athayr da Silva Rosa

