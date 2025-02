Estudante de comunicação é baleado por PM da reserva após ser confundido com bandido

Vítima perdeu um rim, mas o estado de saúde é considerado estável – (Foto:Reprodução).

Igor Melo, estudante de comunicação e administrador da página “Informe Botafogo”, foi baleado por um policial militar da reserva na última segunda-feira (24), após ser confundido com um bandido na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro.

O incidente ocorreu enquanto ele voltava do trabalho em uma boate local, onde atua como garçom nos fins de semana.

Igor havia solicitado uma corrida de moto por aplicativo para retornar para casa. No entanto, durante o trajeto, ele foi alvejado nas costas. O disparo resultou na perda do rim direito e perfurações no estômago e intestino.

Após a cirurgia, a vítima permanece internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, com o estado de saúde considerado estável, conforme informações da esposa, Marina Moura.

De acordo com informações, a confusão ocorreu porque o mototaxista com quem Igor estava viajando havia sido acusado de realizar um assalto anteriormente. A vítima do assalto, uma mulher casada com um policial militar da reserva, o perseguiu e atirou contra a moto, atingindo Igor.

A mulher, que estava visivelmente embriagada, segundo relatos, não reconheceu Igor como o passageiro inocente até depois do disparo.

Fonte:Pedro Garcia/O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/02/2025/08:21:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...