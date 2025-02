Estudante de medicina da Uepa escapa de sequestro e suspeito é preso em Marabá (PA)

(Foto:Reprodução) – Uma estudante de medicina da Universidade do Estado do Pará (Uepa) conseguiu escapar de um sequestro e acionou agentes da Guarda Municipal na manhã de sábado (22), em Marabá, no sudeste do Pará. O suspeito foi preso após tentar fugir para uma área de mata.

Segundo relato de um inspetor da Guarda Municipal, ele e um colega estavam em patrulhamento nas proximidades do Residencial Delta Park quando a jovem correu em direção à viatura, chorando e em estado de desespero. A vítima informou que havia sido sequestrada, mas conseguiu fugir, e apontou um veículo Chevrolet sedan preto onde estaria o suspeito.

Os agentes colocaram a estudante em segurança dentro da viatura e se aproximaram do carro para realizar a abordagem. No entanto, o condutor permaneceu trancado no interior do veículo e não respondeu às ordens para se entregar. Diante da resistência, foram acionadas mais duas viaturas da Guarda Municipal e duas da Polícia Militar.

Durante o cerco policial, o suspeito abandonou o carro e fugiu para uma área de mata. As equipes iniciaram buscas e, cerca de dez minutos depois, localizaram o homem deitado entre a vegetação. Ele foi detido por um policial militar e recebeu voz de prisão.

A estudante relatou que, durante o sequestro, o agressor fez ameaças de morte e exigiu dinheiro. O suspeito foi encaminhado à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, onde o caso segue sob investigação.

O suspeito permanece à disposição da Justiça.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/02/2025/18:15:08

