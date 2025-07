Estudante de medicina de 20 anos morre por complicações após cirurgia plástica

Foto: Reprodução | Ana Carolina Aguiar Lima tinha de 20 anos e morreu nesta terça-feira (15).

A estudante de medicina Ana Carolina Aguiar Lima, de 20 anos, morreu nesta terça-feira (15) após passar dez dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Rosa, em Cuiabá. Ela teve complicações após realizar uma cirurgia de redução de mamas e lipoaspiração.

A jovem era neta da empresária Carmem Aguiar, proprietária da loja Carmem Enxovais. No perfil da loja, a família confirmou o falecimento: “A hora é agora, e o amor ficou. No brilho do seu sorriso, na luz da sua alma. Que sua passagem seja leve como o vento e eterna como as boas lembranças.”

Ana cursava Medicina na Universidade de Cuiabá (Unic). O Centro Acadêmico do curso divulgou nota lamentando a morte da estudante e prestando solidariedade à família: “Ana lutou bravamente, foi e será um milagre eterno entre nós. Sua forma e fé uniram corações e nos ensinaram sobre esperança.”

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) também se manifestou nas redes sociais: “Com profundo pesar, recebo a triste notícia do falecimento da jovem Ana Carolina Aguiar de Lima. Neste momento de imensa dor, me solidarizo com toda a família Carmem Enxovais, em especial com sua mãe, Patrícia Aguiar, e sua avó, dona Carmem Aguiar.”

A família agradeceu pelas orações e mensagens de apoio recebidas desde a internação de Ana. “Apesar de toda dificuldade de sua partida precoce, de todos os sonhos interrompidos e tudo que desejávamos ainda viver juntos, somos incomensuravelmente agradecidos pelo amor que vivemos nesses 20 anos de sua presença física conosco.”

Leia abaixo as notas na íntegra:

Família de Ana Carolina “Queridos, Com pesar informamos que Ana Carolina nos deixou hoje. Estamos certos de que ela está sendo muito bem recebida no céu, a sua nova morada. Apesar de toda dificuldade de sua partida precoce, de todos os sonhos interrompidos e tudo que desejávamos ainda viver juntos, somos incomensuravelmente agradecidos pelo amor que vivemos nesses 20 anos de sua presença física conosco. A fé nos exige crença e entrega; entregamos nossa Ana Carolina com a certeza de que Deus é infinito em sua misericórdia. Vamos nos manter em oração por sua alma e também por cada um de nós que ficamos e que nesse momento tem seu coração apertado. Agradecemos pela corrente de bem que presenciamos física e digitalmente, por toda oração e todo bem que foi enviado a nossa família e à Ana Carolina. Com amor e gratidão, Família da Ana Carolina” Loja Carmem Enxovais “A hora é agora, e o amor ficou. No brilho do seu sorriso, na luz da sua alma. Que sua passagem seja leve como o vento e eterna como as boas lembranças.” Centro Acadêmico de Medicina da Unic “Em nome do Centro Acadêmico de Medicina e de todos os alunos da Unic, comunicamos com profunda tristeza o falecimento de Ana Carolina Aguiar Lima. Ana lutou bravamente, foi e será um milagre eterno entre nós. Sua forma e fé uniram corações e nos ensinaram sobre esperança. Lembramos da passagem de Ezequiel 97,5: ‘Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis’. Fomos esses ossos, unidos em oração, buscando força por Ana e sua família. Seguiremos em oração, pedindo a Deus consolo e paz aos seus familiares e amigos.” Janaina Riva “Com profundo pesar, recebo a triste notícia do falecimento da jovem Ana Carolina Aguiar de Lima. Neste momento de imensa dor, me solidarizo com toda a família Carmem Enxovais, em especial com sua mãe, Patrícia Aguiar, e sua avó, dona Carmem Aguiar. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte os corações de todos os familiares e amigos e dê força para enfrentar essa perda irreparável.”

Fonte: Repórter MT e e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2025/07:44:40

