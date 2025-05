Estudante do MA é premiada na maior feira de ciência e engenharia pré-universitária nos Estados Unidos

Sofia Mota Nunes, de 16 anos, foi a vencedora de uma das categorias especiais da Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2025 — Foto: Luis Eduardo Selbach

Natural de Imperatriz, a estudante Sofia Mota Nunes, de 16 anos, venceu categoria especial com projeto voltado ao tratamento de queimaduras e a regeneração celular. Feira foi realizada entre os dias 10 a 16 de maio.

A estudante e pesquisadora maranhense Sofia Mota Nunes, de 16 anos, foi a vencedora de uma das categorias especiais da Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2025, a maior feira de ciência e engenharia pré-universitária do mundo, realizada em Columbus, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, entre os dias 10 e 16 de maio.

Natural de Imperatriz, a 629 km de São Luís, Sofia venceu a categoria “Mary Kay Inc.” com o projeto “Pele artificial destinada à regeneração celular e tratamento de queimaduras”, sob orientação do professor Carlos Fonseca Sampaio. Pelo reconhecimento, a jovem recebeu um prêmio de US$ 750 (pouco mais de R$ 4,2 mil na cotação atual do dólar).

Aluna do segundo ano do Ensino Médio da Escola Santa Terezinha, em Imperatriz, Sofia sempre demonstrou grande interesse pela ciência, especialmente por pesquisas voltadas à área da saúde, com o objetivo de encontrar soluções que possam melhorar a vida das pessoas.

Durante suas pesquisas, ela aprofundou os estudos no tratamento de queimaduras graves — de segundo grau profundo e terceiro grau. A maranhense observou que, embora os enxertos de pele sejam o tratamento mais comum, apresentam alto risco de rejeição pelo corpo e custos elevados.

A partir dessa problemática, Sofia, com a supervisão do professor Carlos Fonseca Sampaio, desenvolveu um produto capaz de acelerar a regeneração celular, com alta eficácia e que diminui o risco de infecções.

“Os enxertos de pele, apesar de serem a solução mais comum, têm limitações sérias, como alto risco de infecção ou rejeição pelo corpo, tecido doador insuficiente, além dos custos elevados. Foi aí que surgiu a ideia de desenvolver minha própria solução, um produto capaz de acelerar a regeneração celular e, em casos mais graves, em que a pele foi totalmente necrosada, atuar como um substituto dérmico permanente”, explicou a estudante.

Com a vitória, a jovem estudante maranhense diz estar muito realizada por ter a oportunidade de mostrar o resultado da sua pesquisa na feira de ciências, junto com estudantes de diversos países.

“Perceber que meu trabalho tinha chegado tão longe me fez notar que as pessoas realmente se importavam com o problema que eu queria destacar e que também gostavam da solução que eu estava propondo. Só de estar lá, em meio a tantos jovens inteligentes e com propostas inovadoras, já foi uma grande vitória para mim”, comentou.

O orientador da estudante, professor Carlos Fonseca Sampaio, destacou que a pesquisa, além de despertar o interesse pela ciência, contribui para a criação de uma cultura de pesquisa e desenvolvimento entre os jovens.

“Essa pesquisa pode ajudar a desenvolver materiais mais seguros e eficientes, beneficiando a saúde de muitas pessoas. Socialmente, o projeto tem um impacto positivo ao buscar soluções que podem melhorar a qualidade de vida, reduzindo riscos de infecções hospitalares e promovendo avanços na área da saúde”, afirmou o professor.

Além de Sofia Mota, outros 12 estudantes brasileiros também integraram a comitiva que representou o Brasil na feira nos Estados Unidos. Os estudantes foram finalistas da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia – Liberato (Mostratec-Liberato), realizada em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

Regeneron ISEF

A Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) é considerada a feira internacional de ciências e engenharia mais importante do mundo voltada para estudantes pré-universitários.

Realizada anualmente nos Estados Unidos, a feira reúne jovens talentos de cerca de 60 países. Em 2025, os participantes disputaram prêmios que somaram aproximadamente US$ 9 milhões (mais de R$ 51 milhões), incluindo bolsas de estudo, estágios e viagens de campo.

Fonte:g1 MA — São Luís, MA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2025/15:00:58

