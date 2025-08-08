Estudante é agredido por 7 colegas dentro de banheiro de escola em Cuiabá (MT)

Escola Estadual Antônio Epaminondas, no Bairro Lixeira, em Cuiabá. — Foto: Reprodução

Discussão teria começado após a vítima se recusar a apagar a luz do banheiro, alegando que escovaria os dentes. Esse é o segundo caso de agressão entre estudantes divulgado em menos de uma semana.

Um estudante de 15 anos foi agredido por um grupo de sete colegas após uma discussão no banheiro da Escola Estadual Antônio Epaminondas, no Bairro Lixeira, em Cuiabá, nessa quarta-feira (6).

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que entrou no banheiro e acendeu a luz, que estava apagada. Um dos alunos teria dito que ele apagasse, mas o adolescente se recusou, dizendo que iria escovar os dentes.

Após isso, os alunos, com idades entre 14 à 17 anos, passaram a agredir o estudante com socos, chutes, além de golpes com um pedaço de madeira.

Ainda segundo a PM, os ataques começaram dentro do banheiro e continuaram até o pátio da escola. Uma professora interveio e conseguiu conter a confusão.

O atual estado de saúde da vítima não foi informado. Dois dos agressores apresentavam ferimentos devido a briga. Todos foram conduzidos à Central de Flagrantes, acompanhados pelos responsáveis legais.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) informou que a gestão escolar adotou as medidas de segurança necessária para segurança da vítima.

A escola informou que, que diante do ocorrido, desenvolverá as seguintes ações:

Acolhimento do estudante e da família

Realização de rodas de conversa com a turma;

Palestra educativa abordando violência e bullying;

Registro das ações em ata e encaminhamento da vítima ao Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) para acompanhamento especializado;

Além disso, a gestão escolar solicitou ao Conselho Tutelar um acompanhamento das famílias dos estudantes, além das medidas pedagógicas, psicossociais e institucionais para o devido enfrentamento do caso no ambiente escolar.

Outro caso de agressão registrado em Mato Grosso

Leia mais- Vídeo – Garota é espancada por grupo de alunas dentro de escola estadual; no MT

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/12:21:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...