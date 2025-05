Estudante usa redes sociais para denunciar violência policial dentro da UFPA

Foto:Reprodução | Uma estudante usou a rede social Tik Tok para fazer uma denúncia sobre violência policial dentro da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Em seu relato, a jovem, identificada como Iva, fala que quatro alunos sofreram humilhações pela PM dentro da faculdade. Além das humilhações, os jovens ainda foram levados à delegacia.

Segundo relatos da jovem, os policiais entraram em busca de um homem suspeito de praticar tráfico de drogas dentro da universidade.

Ainda no vídeo, Iva conta que os policiais entraram correndo e deram alguns tiros pra cima, com risco de alguma bala perdida atingir alunos. Segundo a jovem, o caso ocorreu na semana passada.

De acordo com a estudante, quatro jovens estavam passando na hora do ocorrido e foram abordados pelos policiais de forma violenta, sofrendo humilhações e constrangimentos sem ter qualquer envolvimento com o caso. Ela ainda conta que os jovens foram levados a delegacia.

Com indignação, a estudante conta que nenhum esclarecimento ou providências foi tomada sobre o caso e a violência sofrida pelos alunos.

O Estado do Pará On-line (EPOL) entrou em contato com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e com a Policia Militar (PM) para ter um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.

