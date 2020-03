Estudantes de escola de Belém recebem Código de Defesa do Consumidor em braile e cartilha de Telecom

Evento foi realizado pelo Procon, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Pará

Em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, foi entregue nesta quarta-feira (11) a versão do Código de Defesa do Consumidor em braile (CDC em braile) e a Cartilha de informações para o consumidor de Telecom em braile, aos alunos da escola estadual “José Álvares de Azevedo”.

O material é uma iniciativa da operadora de telefonia TIM com objetivo de dar acesso às pessoas com deficiência visual a conhecerem seus direitos. A entrega foi feita pelo diretor do Procon, Nadilson Neves, que é integrante do Conselho de Usuários da TIM, junto à executiva de Relações Institucionais da TIM Norte, Bianca Franco. Para o diretor do Procon, a ação garante a todos informação sobre os seus direitos. “Consumidores somos todos nós, com direito à informação. Consumir com segurança, direito a escolha e o direito de ser ouvido, sem distinção”, frisou.

Fruto dos trabalhos do Conselho de Usuários da TIM para ajudar o consumidor portador de deficiência visual a conhecer os seus direitos, o código oferece uma série de tutoriais com orientações sobre os principais direitos e deveres dos consumidores. De acordo com o Presidente do Conselho de Usuários da TIM, Cássio Bittar, incluir o Código de Defesa do Consumidor em braile é de grande importância, uma vez que vai permitir que através desse material em Braille, as pessoas com deficiência visual tenham acesso às informações atualizadas de acordo com as novas versões publicadas.

Além do Código, a Cartilha visa oferecer uma série de tutoriais com orientações sobre os principais direitos e deveres dos consumidores de serviços de telecomunicações, através de um QRcode que possibilita abrir o Código de Defesa do Consumidor online. Na cartilha, diversas situações são abordadas de forma bastante simples. “A TIM, através dos Conselhos de usuários, entende que a iniciativa de divulgar as informações para o Consumidor de Telecom representa mais um impulso na consolidação das relações democráticas no exercício da cidadania”, disse o Secretário do Conselho de Usuário da TIM, Fidel Menezes.

