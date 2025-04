Estudantes de Monte Alegre brilham na Febrace 2025 e trazem premiação para o Pará

Estudantes da Escola Presidente Fernando Henrique celebram a conquista na Febrace 2025, levando Monte Alegre ao destaque nacional com seu projeto científico premiado — Foto: Agência Pará/Divulgação

A conquista coloca Monte Alegre no mapa da ciência escolar nacional, abrindo portas para futuros talentos da região.

Alunos da Escola Estadual de Tempo Integral Presidente Fernando Henrique, em Monte Alegre, oeste do Pará, foram premiados na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) 2025, realizada na última sexta-feira (28), na Universidade de São Paulo (USP).

O projeto “Observando a Lua no céu Amazônico pela perspectiva das Observações Astronômicas de Galileu Galilei”, desenvolvido sob orientação do professor Gênerson Luiz Cardoso, foi eleito o melhor do Estado do Pará. Como reconhecimento, a equipe recebeu um certificado digital de Menção Honrosa, colocando Monte Alegre em destaque no cenário nacional da ciência escolar.

“Levar a Escola Presidente Fernando Henrique para a Febrace já foi uma grande conquista. Representar Monte Alegre pela primeira vez e voltar com um prêmio é um momento histórico para a nossa cidade. Isso mostra o potencial dos nossos estudantes e reforça a importância da iniciação científica na nossa região”, destacou professor Gênerson Luiz Cardoso.

Os estudantes também celebraram a experiência e o aprendizado. Manuela Barbosa, da 2ª série do Ensino Médio, disse que a participação na Febrace foi inesquecível.

“Foi incrível! Conhecemos projetos inovadores e trocamos experiências com alunos de todo o Brasil. Voltar para casa com um prêmio torna tudo ainda mais especial”, afirmou.

Já Alexandre Augusto, também da 2ª série do Ensino Médio, destacou a importância da conquista. “Foi minha primeira vez em São Paulo e essa oportunidade foi inesquecível. Ser reconhecido como o melhor trabalho do Pará logo na nossa estreia na Febrace é um orgulho imenso”, disse o estudante.

A Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) é um dos maiores eventos de incentivo à ciência e à tecnologia entre estudantes do ensino básico e técnico do Brasil. Em sua 23ª edição, a feira reuniu 300 projetos finalistas, com 671 estudantes de 269 escolas públicas e particulares de todas as regiões do país. O evento promove a cultura científica e estimula o empreendedorismo entre os jovens.

