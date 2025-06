Estudantes do Pará podem ganhar bolsa de estudos para o Japão; veja como

Inscrições de estudantes para as bolsas de estudo em universidades/instituições do Japão estão abertas. (Freepik)

Estudantes do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí, concluintes do ensino médio podem pleitear as bolsas em universidades/instituições do Japão.

O Consulado do Japão em Belém está com inscrições abertas para pleitear as bolsas de estudo nas modalidades de graduação até 27 de junho de 2025. Os estudantes brasileiros dos estados do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí podem se inscrever, conforme os requisitos básicos. Para isso, são necessários os seguintes requisitos: ser brasileiro; ter nascido após 02/04/2001; ter ensino médio completo; e ter conhecimento da língua inglesa e/ou japonesa. As inscrições devem ser feitas por meio de preenchimento de formulário disponível na sede do Consulado do Japão em Belém, na Av. Magalhães Barata.

Para a inscrição, é necessário ter em mãos documentos indispensáveis, como:a) Ficha/formulário de inscrição preenchido corretamente em inglês ou japonês, digitalizado com 2 fotos 3,5 x 4,5 cm dos últimos seis meses;

b) Cópias do certificado e do histórico escolar com traduções para o inglês ou japonês;

c) Carta de recomendação do diretor ou professor da escola;

d) Dissertação explicando o motivo da opção por estudar no Japão;

e) Certificados de proficiência em língua inglesa e/ou japonesa, entre outros.Os documentos devem ser entregues em envelope na recepção do Consulado ou enviados via transportadora/correios para o endereço abaixo.

Histórico de viagens para estudo

Desde a década de 70, mais de 140 estudantes e pesquisadores dos estados do Pará, Maranhão, Piauí e Amapá viajaram ao Japão para estudar ou pesquisar e, após a conclusão dos respectivos cursos, retornaram ao Brasil colaborando no desenvolvimento local.

No ano passado, Ana Carolina Braz se inscreveu na seleção de Bolsas de Estudo – Curso Profissionalizante, sendo aprovada, e hoje se encontra no Japão, desde abril deste ano.

Ela comemora: “Durante a faculdade de cinema, eu já tinha um objetivo claro: estudar animação no Japão. Minhas principais referências vinham das animações japonesas, tanto pela linguagem visual quanto pela forma de contar histórias. A bolsa MEXT tornou esse caminho possível. Hoje estou no Japão, conhecendo a cultura, trocando experiências com pessoas de diferentes lugares do mundo e prestes a iniciar meus estudos em animação. Tudo no tempo certo, exatamente como tinha que ser.”Serviço:Bolsas de estudo do Consulado do Japão – informações, aquisição de formulários de inscrição:

Local: Consulado do Japão em Belém

Endereço: Av. Magalhães Barata, 651 – Ed. Belém Office Center, 7º andar, Belém-PA – CEP: 66060-281

Endereço eletrônico: site com mais informações

E-mail: belemcultura@bm.mofa.go.jp

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2025/08:28:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...