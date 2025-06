Estudantes do Pará são finalistas em prêmio nacional com projetos de educação e sustentabilidade

Estudantes apresentam projeto ‘Trilha Maker’. — Foto: Divulgação

Os projetos dos estudantes estão entre os 33 finalistas do prêmio que reconhece iniciativas de educação e preservação ambiental.

Três projetos desenvolvidos por estudantes do Pará estão entre os finalistas do Prêmio Criativos Escola + Natureza, iniciativa que reconhece ações voltadas à preservação ambiental e à construção de um futuro sustentável. Os vencedores serão anunciados nesta quinta-feira (5).

Ao todo, 33 projetos foram selecionados em todo o país. Os trabalhos se destacam por unir inovação, cultura regional e engajamento comunitário. Além do Pará, estudantes do Amazonas também estão entre os finalistas.

Conheça os representantes do Pará na premiação:

“Placa de controle térmico de açaí: identidade regional e sustentabilidade” – Belém (PA)

Estudantes da capital paraense desenvolveram placas térmicas sustentáveis a partir do caroço do açaí, fruta símbolo da região. A inovação alia identidade cultural e eficiência energética, com potencial para uso em construções que buscam conforto térmico com menor impacto ambiental.

“Trilha Maker – COP30” – Marituba (PA)

O projeto propõe um jogo educativo que estimula os estudantes a refletirem sobre os desafios ambientais locais e globais. Utilizando recursos como Arduino, a iniciativa promove o uso de tecnologia acessível para discutir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e preparar os jovens para a COP30, que será realizada em Belém.

“Clube Azul: Pela cultura oceânica” – Maracanã (PA)

Com foco na conexão entre floresta e oceano, o projeto envolve ações de monitoramento ambiental, educação científica e valorização da cultura oceânica. A proposta busca fortalecer o senso de pertencimento dos estudantes à vida marinha e destacar a interdependência entre biomas.

Entenda o projeto

O programa Criativos da Escola, é do Instituto Alana, com apoio da Undime e do Greenpeace Brasil.

“Esses projetos demonstram que a infância e a adolescência estão pensando e criando boas respostas para enfrentarmos os desafios ambientais do presente e do futuro. Ao conectar cultura, ciência, história, tecnologia e saberes tradicionais, os finalistas do Prêmio Criativos Escola + Natureza mostram que, por meio da educação e da ação coletiva, é possível transformar a realidade local e inspirar um futuro mais sustentável para todos”, afirma Gabriel Salgado, gerente de Educação e Culturas Infanto-Juvenis do Instituto Alana.

Um dos grandes destaques desta edição é que os projetos vencedores não apenas receberão reconhecimento nacional mas, também, viverão uma experiência inédita: os estudantes premiados participarão de atividades relacionadas à COP30, que acontece em novembro, em Belém. Além disso, participarão de uma atividade junto ao Greenpeace Brasil, reforçando o compromisso em defesa do meio ambiente.

Esta edição recebeu 1.593 inscrições, engajando mais de 60 mil estudantes e 5.300 educadores de 738 municípios brasileiros. Entre os projetos inscritos, 468 incluíram estudantes com deficiência, e mais de 90% das propostas vieram de escolas públicas — com forte presença de instituições estaduais (51%) e municipais (33,2%). Escolas federais, privadas e organizações da sociedade civil também marcaram presença.

