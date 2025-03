Estudantes esquartejados haviam viajado a convite de chefe de quadrilha

Foto: Reprodução | Segundo a investigação, ele era um ex-candidato a prefeito que se tornou chefe de uma quadrilha criminosa sem vínculo com o tráfico de drogas.

Nove estudantes universitários encontrados esquartejados à beira de uma rodovia no México foram atraídos à região de Oaxaca por um amigo, identificado como José Lavariega, conhecido como “El Jocha”. Segundo a investigação, ele era um ex-candidato a prefeito que se tornou chefe de uma quadrilha criminosa sem vínculo com o tráfico de drogas.

De acordo com informações repassadas ao Daily Mail por um funcionário do gabinete do promotor, El Jocha e os universitários foram executados por um cartel de drogas como forma de enviar uma mensagem a outros grupos que cometem crimes na região. “O modelo de negócio do grupo criminoso mais poderoso agora é a venda de drogas para turistas. Eles têm um acordo para não cometer roubos, porque roubo afeta cidadãos comuns”, explicou o funcionário.

Os restos mortais das vítimas foram encontrados no porta-malas de um veículo abandonado e sob uma lona ensanguentada na divisa entre Puebla e Oaxaca. Os corpos das quatro mulheres e cinco homens, com idades entre 19 e 30 anos, apresentavam sinais de tortura e ferimentos de bala. Uma bolsa com oito pares de mãos também foi localizada na cena, segundo o jornal Periodico Central.

As vítimas, oriundas de Tlaxcala, foram declaradas desaparecidas em 27 de fevereiro, quando teriam viajado para as praias de Oaxaca, supostamente para férias. Elas foram identificadas como:

Angie Lizeth Perez Garcia,

Lesly Noya Trejo,

Brenda Mariel Salas Moya,

Jacqueline Ailet Meza Cazares,

Noemi Yamileth Lopez Moratilla,

Raul Emmanuel Gonzalez Lozano,

Ruben Antonio e

Rolando Armando.

