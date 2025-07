Estudantes já podem usar versão digital da Carteira Interpass no Pará

(Foto: Reprodução) – Documento garante 50% de desconto para quem reside e estuda em cidades diferentes no Pará. Solicitação pode ser feita pelo App Interpass.

Estudantes paraenses já podem acessar a versão digital da Carteira Interpass, que garante 50% de desconto no valor das passagens intermunicipais em transporte rodoviário e aquaviário. A liberação da carteira virtual foi anunciada pelo governo do Estado, por meio da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran), responsável pela estrutura administrativa e financeira da Comissão Gestora Tripartite da Meia-Passagem Intermunicipal do Pará (Cogmep), responsável pela emissão da carteira. A medida assegura o direito aos estudantes enquanto as novas carteiras físicas passam por ajustes no processo de produção.

A iniciativa vale tanto para quem solicitou o documento em 2025, quanto para estudantes que já possuem cadastro ativo. A carteira digital pode ser gerada diretamente pelo aplicativo Interpass, disponível gratuitamente na Play Store e App Store, e tem a mesma validade legal da versão impressa. Com a modernização do sistema, a Carteira Interpass passou a contar com QR Code vinculado ao CPF do estudante, medida que aumenta a segurança e evita o uso indevido do benefício.

Maior segurança – “As novas carteiras só poderão ser validadas nos guichês das empresas se o CPF estiver corretamente incluído no sistema. Antes, o cadastro era feito sem CPF, o que dificultava o controle e permitia usos indevidos. Agora, o CPF funciona como identificador do estudante no momento da compra e validação da passagem, tornando o processo mais ágil e confiável”, explica Rosangela Conceição, gestora da Cogmep e representante da Artran.

Ela também destaca que “o direito à meia-passagem é garantido pela Lei Estadual nº 7.327/2009, e atende estudantes que moram e estudam em cidades diferentes dentro do Pará. O benefício é válido durante o período letivo. Já nos meses de julho, dezembro e janeiro, é necessário apresentar uma declaração atualizada da instituição de ensino, comprovando a realização de aulas, estágios ou pesquisas. Esse documento deve estar assinado e carimbado pela instituição”.

O uso da meia-passagem estudantil é válido para deslocamentos entre municípios, dentro dos seguintes limites de distância: até 100 quilômetros para estudantes de cursos técnicos e de graduação, e até 250 quilômetros para alunos de pós-graduação. A emissão da carteira digital é simples, e pode ser feita em poucos minutos pelo celular. Para isso, basta seguir o passo a passo:

– Baixe o aplicativo Interpass, disponível na Play Store ou App Store;

– Acesse o menu principal (ícone com três linhas no canto superior);

– Selecione a opção “Gerar Carteira Virtual”;

– Preencha corretamente os seguintes dados:

– Nome completo (sem acentos), e

– CPF, data de nascimento e nome da mãe.

Se a carteira não for gerada, é importante verificar se os dados foram preenchidos corretamente e se o cadastro já foi processado pela equipe da Cogmep.

Serviço: Estudantes que moram em Belém, Ananindeua e Marituba (Região Metropolitana) devem solicitar a Carteira Interpass de forma presencial, diretamente na sede da Cogmep, localizada no Terminal Rodoviário de Belém, sala 116, no 1º andar, bairro de São Brás.

O atendimento ao público funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Já os estudantes dos demais municípios devem solicitar por meio das instituições de ensino, que são responsáveis por reunir e encaminhar os documentos para emissão da carteira.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/07/2025/17:12:16

