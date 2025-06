Estudo alerta sobre riscos do excesso digital e suicídio entre adolescentes

(Foto: Reprodução) – Recente relatório mostra que crise de saúde mental entre crianças e adolescentes atingiu nível crítico

Um recente relatório do grupo de defesa dos direitos da criança KidsRight revelou recentemente que o uso excessivo das redes sociais alimenta o problema de saúde mental entre crianças e adolescentes.

De acordo com o estudo, publicado no dia 11 de junho, uma em cada sete crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos sofre com algum desafio relacionamento à saúde mental. A pesquisa foi feita pelo grupo, com sede em Amsterdã, e pela Universidade Erasmus de Roterdã.

Em um comunicado, o fundador e presidente da KidsRights, Marc Dullaert, afirmou que “o relatório deste ano é um alerta que não podemos mais ignorar”. Ainda segundo ele, a crise de saúde mental entre crianças e adolescentes atingiu um “ponto crítico, exacerbado pela expansão descontrolada de plataformas de mídia social que priorizam o engajamento em detrimento da segurança infantil”.

O estudo também analisou a correlação entre o uso excessivo das redes sociais e a taxa de suicídios entre adolescentes de 15 a 19 anos, que é de 6 por 100.000, citando dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). “Estamos testemunhando governos lutando para conter uma crise digital que está remodelando fundamentalmente a infância”, continuou Dullaert.

Segundo o fundador do grupo de defesa dos direitos da criança, “precisamos de ações concretas para garantir que a revolução digital sirva para melhorar, e não colocar em risco, o bem-estar dos 2,2 bilhões de crianças do mundo. O tempo das meias-medidas acabou.”

Fonte: Ingrid Sales – CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/09:01:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...