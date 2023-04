Estudo aponta que cigarro eletrônico com essência de menta é o pior para os pulmões

Aditivos de mentol podem ser tão prejudiciais quanto o acetato de vitamina E (Foto:Reprodução / Vape)

Pesquisa afirma que sabor mentolado do vape produz mais micropartículas tóxicas

Um estudo feito na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, aponta que o cigarro eletrônico com sabor de menta é o mais tóxico para os pulmões.

A pesquisa publicada, segunda-feira (10) na revista Respiratory Research, afirma que as essências com mentol aumentam a quantidade de micropartículas tóxicas de vapor em comparação com outras sem a substância.

“Muitas pessoas, especialmente os jovens, assumem erroneamente que o vape é seguro, mas mesmo as misturas sem nicotina contêm muitos compostos que podem danificar os pulmões”, afirma o principal autor, Kambez H. Benam.

A descoberta foi feita com o uso de um sistema robótico, especialmente projetado para imitar a mecânica da respiração humana. O “robô vaping” consegue imitar a temperatura, umidade, volume e duração de uma tragada, simulando o padrão de respiração de um indivíduo saudável ou doente.

Por meio do dispositivo, os pesquisadores conseguiram prever a toxicidade pulmonar relacionada aos cigarros eletrônicos.

Os usuários de vapes mentolados respiram mais superficialmente e possuem uma função pulmonar pior do que os fumantes de outras essências, independente de idade, sexo, etnia, uso de nicotina ou cannabis.

Os cientistas também sugerem que os aditivos de mentol podem ser tão prejudiciais quanto o acetato de vitamina E, associado a lesões pulmonares.

“Mudar para cigarros eletrônicos pode ser uma alternativa melhor e mais segura para quem está tentando parar de fumar produtos de tabaco comuns. Mas é importante ter pleno conhecimento dos riscos e benefícios dos cigarros eletrônicos antes de experimentá-los”, alerta Benam.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de Emilly Melo em 11/04/2023/17:02:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...