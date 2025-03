Estudo de balneabilidade encomendado pela Prefeitura de Santarém confirma que 11 praias estão próprias para banho

Coleta de água do rio Tapajós para analise de medição de balneabilidade – Créditos: Divulgação

Esses pontos de coletas para análise estão localizados em locais estratégico na frequência de visitantes e na relevância ambiental das áreas monitoradas.

As praias do Maracanã, Pajuçara, Ponta de Pedras e diversos pontos em Alter do Chão, como o Igarapé do Macaco, Praia do Amor, escadaria, final da orla, Praia do Cajueiro, canal principal, Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e Praia do Muretá, estão próprias para o banho, de acordo com o resultado do mais recente estudo de balneabilidade encomendado pela Prefeitura de Santarém.

A divulgação dos resultados do mais recente estudo de balneabilidade das praias e lagos do município de Santarém, após análises, realizadas ao longo de janeiro e fevereiro, confirma que todos os 11 pontos monitorados estão próprios para banho, atestando a qualidade das águas locais.

A divulgação do boletim coincide com as celebrações do Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, ressaltando a relevância da gestão sustentável dos recursos hídricos e a necessidade contínua de ações de conservação ambiental.

O estudo atende a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 274/2000 e faz parte do Contrato nº 008/2022, firmado entre a Prefeitura e a empresa Amazon Hidro – Engenharia Ambiental e Análise de Água LTDA.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente(Semma) realiza monitoramentos periódicos para assegurar a qualidade das águas e orientar a população sobre as condições de balneabilidade. A divulgação desses resultados no Dia Mundial da Água reforça a importância da conscientização e da participação de todos na preservação dos recursos hídricos.

Resultados detalhados do boletim:

Praias de Alter do Chão (Praia do CAT, Canal Principal, Praia do Amor, Final da Orla, Praia do Muretá, Igarape do Macaco, Escadaria, Cajueiro)Praia do Pajuçara, Praia do Maracanã e Ponte de Pedras para o parâmetro microbiológico, mais restritivo Escherichia coli, pode-se concluir que todas as praias apresentaram condições de qualidade na categoria PRÓPRIA/EXCELENTE. E para o parâmetro menos restritivo – Coliformes termotolerantes foi observado o mesmo cenário, classificados os pontos Praias de Alter do Chão (Ponta do Muretá: Praia da Cat, Canal Principal; Praia do Amor; Praia do Pajuçara e Praia do Maracanã. Classificado como PRÓPRIA/ MUITO BOA. Para os pontos Praia do Cajueiro; Escadaria: Final da Orla: Igarapé do Macaco e Praia de Pontas de Pedras qualidade PRÓPRIA/SATISFATÓRIA.

Com relação as condições dos aspectos físicos e estéticos dispostos no Artigo 2° 5 2° da Resolução CONAMA n° 274/2000, todos os pontos apresentam condições PRÓPRIAS para banho.

Fonte: PORTAL OESTADONET – PMS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/03/2025/09:51:13

