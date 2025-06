Estudo mostra 1,17 milhão de jovens ocupados no Pará

Dados apontam que apenas 36,8% do público feminino aparece como ocupado. | Foto:Wagner Almeida/

Levantamento do Dieese é referente ao período de outubro a dezembro de 2024 e faz um recorte no público de jovens na faixa de 15 a 29 anos.

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA) divulgou um novo estudo que realiza um balanço sobre o total de jovens na faixa de 15 a 29 anos ocupados no mercado de trabalho, a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD/Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao 4º trimestre do ano passado (outubro a dezembro de 2024).

Conforme o levantamento, o total de jovens ocupados em toda a região Norte alcança 2,46 milhões de pessoas, representando 49,8% da população desta faixa etária total residente da região. Nesta mesma situação, em todo o estado do Pará o total de jovens ocupados na referida faixa de idade é 1,17 milhão de pessoas, representando 51,1% de toda população residente no estado de 2,3 milhões de habitantes com idade entre 15 a 29 anos.

O Dieese/PA também realizou análises sobre o total de jovens ocupados no mercado de trabalho segundo a distribuição por gênero. Os dados da PNAD/Contínua do IBGE mostram que em toda a região Norte são 2,5 milhões de pessoas, sendo a maioria do sexo masculino, com um total de 1,54 milhões de jovens (62,6%); do sexo feminino são 921 mil jovens (37,4%).

No caso do Pará, a quantidade de pessoas ocupadas na faixa de 15 a 29 anos alcançou 1,17 milhão de jovens, sendo a maioria do sexo masculino com 743 mil jovens, representando 63,2%, e 434 mil jovens do sexo feminino, o que marca 36,8% do total de ocupados no estado nesta faixa etária.

Ocupação

Também foi analisada a posição na ocupação principal dos 1,17 milhão de jovens no Pará. Segundo os dados, a maioria dos jovens paraenses ocupados estão na condição de empregados no setor privado sem carteira de trabalho assinada, totalizando 369 mil pessoas (31,4%), seguido pelos 342 mil (29,1%) empregados no setor privado com carteira de trabalho assinada.

Logo após estão os trabalhadores por conta-própria, o chamado mercado informal, que somam 226 mil pessoas (19,2%).

Ainda há também a condição de empregado no setor público, com 84 mil jovens (7,1%), trabalhador familiar auxiliar com 78 mil pessoas (6,6%) e trabalhador doméstico sem carteira assinada com 45 mil jovens (3,8%).

O Dieese/PA ressalta que ainda que muitos jovens trabalham sem carteira assinada ou em ocupações precarizadas e sem direitos trabalhistas. O departamento ressalta ainda que há uma parcela significativa de jovens que estão ocupados de maneira informal, muitas das vezes em cargas horárias exaustivas e com baixa remuneração.

Para o supervisor técnico do Dieese/PA, Everson Costa, o recorte apontado pelo estudo define que o estado tem uma população jovem com potencial em trabalho, “mas que também tem imensos desafios de ainda buscar uma ocupação para pelo menos um milhão de jovens que estão sem emprego, sem salário e muitas das vezes sem oportunidade”.

Everson Costa frisa que a mesma realidade desta faixa etária também está presente em outros estados do país, “sendo uma condição que chama a atenção para que mais políticas públicas e investimentos possam ser implementados para oportunizar trabalho para a juventude desempregada”.

