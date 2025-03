Etanol fica mais vantajoso para quem abastece no Pará, aponta pesquisa

(Foto: Reprodução) – Os dados da pesquisa indicam que em fevereiro a média do etanol foi de 4,7, um percentual de 69% em relação à gasolina que registrou uma média de 6,9

Um levantamento realizado pela ValeCard identificou que, apesar de registrar um aumento no último mês, o etanol se tornou mais vantajoso para quem abastece no Pará. Esse movimento acontece quando o preço desse combustível é igual ou menor que 70% do valor cobrado pelo litro da gasolina, atualmente esse percentual é de 69%, segundo a pesquisa. Para o proprietário de postos de abastecimento na capital paraense Raphael Gonçalves, esse é um movimento sazonal influenciado por uma boa safra de cana-de-açúcar, uma das matérias-primas do etanol.

Os dados da pesquisa indicam que em fevereiro a média do etanol foi de 4,7, um percentual de 69% em relação à gasolina que registrou uma média de 6,9. Além do Pará, outros estados da região norte também apresentaram desempenhos bons nessa comparação. No Amazonas o percentual foi de 67%, e no Acre os números apontam 61%.

Na análise nacional, todos os combustíveis demonstraram uma trajetória de alta, mas, enquanto a gasolina e o diesel perderam fôlego na segunda quinzena de fevereiro, o etanol manteve a trajetória de crescimento. A comparação do preço médio dos três no país indica que a gasolina subiu 2,45% no mês, o etanol avançou 3,86% e o diesel-S10 de 4,28%.

O proprietário de alguns postos de combustível em Belém, Raphael Gonçalves, acredita que o cenário vantajoso do etanol se deve a uma boa safra da matéria-prima do combustível, como, por exemplo, a cana-de-açúcar. O resultado disso, segundo ele, é “uma alta na venda de etanol em cerca de 20% a 30% no mês de janeiro e fevereiro”.

“Esse é um movimento sazonal, o preço de etanol flutua durante o ano de acordo com a safra da cana-de-açúcar, então quando a safra está em um momento bom, o preço normalmente tende a baratear, e começa a compensar a baixa de etanol, o preço dele começa a valer a pena em relação ao o consumo do carro”, explica Gonçalves.

O estudo também destaca o impacto do reajuste no recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no último mês. “Na primeira metade de fevereiro, a gasolina chegou a subir R$ 0,175 por litro, atingindo R$ 6,505, mas desacelerou na segunda quinzena, fechando o mês em R$ 6,502. Já o etanol teve um comportamento diferente: o litro subiu R$ 0,219 (5,12%) nos primeiros 13 dias do mês, chegando a R$ 4,502, e seguiu em alta até atingir R$ 4,513 no fim de fevereiro”, diz trecho da pesquisa.

Fonte: Mateus Souza – O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2025/15:09:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...