“Eu a odiei minha vida inteira”, diz adolescente que esfaqueou irmã até a morte

Mali Bennett-Smith foi condenado durante o julgamento (Foto: reprodução / Mirror)

No momento do crime, os irmãos estavam sozinhos em casa. “Não queria vê-la nunca mais”, disse o acusado

Um adolescente de 17 anos foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da irmã em Bristol, na Inglaterra. Ele deverá cumprir um período mínimo de dez anos e cinco meses antes de poder solicitar liberdade condicional.

Segundo o site Mirror, vinte minutos depois de cometer o crime, o condenado ligou para os serviços de emergência e declarou: “Eu esfaqueei minha irmã até a morte”.

Durante o julgamento, foi revelado que ele afirmou não haver discussão entre eles no momento do crime, mas disse: “Eu a odiei minha vida inteira e, não sei, eu simplesmente não queria vê-la nunca mais”.

Adolescente que matou irmão se mudou de país após divórcio dos pais

O tribunal foi informado de que o adolescente cresceu em uma fazenda na Nova Zelândia. Após o divórcio dos pais, ele se mudou para o Reino Unido com a mãe e a irmã. Ele tinha interesse em ingressar no exército, mas abandonou um curso universitário.

No dia do crime, ele e a irmã estavam sozinhos em casa. Em depoimento à polícia, ele declarou que a considerava “irritante” e que sentia que ela o intimidava.

Ele acrescentou: “Nessa ocasião, eu tinha decidido que não iria parar, eu queria matá-la. Eu estava farto de como ela vinha me tratando ao longo dos anos.”

O tribunal também ouviu que o jovem não se relacionava com outros adolescentes da sua idade e passava muito tempo jogando videogame.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2025/10:32:36

