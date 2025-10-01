EUA entram em primeiro shutdown desde 2019 após impasse entre Trump e democratas

Foto: Reprodução | Governo suspende serviços não essenciais após fracasso no orçamento

O Congresso dos Estados Unidos ultrapassou o prazo de meia-noite para aprovar o orçamento, desencadeando a primeira paralisação do governo dos EUA em quase sete anos — e a terceira sob a presidência de Donald Trump.

O Escritório de Orçamento da Casa Branca ordenou que as agências começassem a executar seus planos para a suspensão de recursos, fechando o governo com exceção de serviços essenciais, interrompendo o trabalho de centenas de milhares de americanos e afetando diversos serviços públicos.

Com os dois partidos em impasse sobre subsídios de saúde e usando o momento para preparar terreno para as eleições legislativas de 2026, a paralisação — e seus efeitos econômicos — pode se prolongar. Caso dure três semanas, a taxa de desemprego pode subir para 4,6%-4,7%, contra 4,3% em agosto, à medida que os servidores afastados forem contabilizados como desempregados temporários, segundo a Bloomberg Economics.

Trump sugeriu que sua administração poderia usar a paralisação para realizar demissões em massa de servidores além da dispensa temporária de cerca de 750 mil funcionários federais. A medida pode agravar as consequências econômicas e prolongá-las mesmo após o fim do fechamento.

Esses cortes se somariam a cerca de 150 mil servidores que deixaram a força de trabalho federal em 1º de outubro devido a programas de desligamento diferido oferecidos no âmbito do esforço DOGE de Elon Musk. Combinados a rodadas anteriores de aposentadorias antecipadas e cortes deste ano, o cenário pode levar à recessão em regiões como a área metropolitana de Washington, DC.

Grande parte do impacto econômico de paralisações anteriores foi recuperada após o término, mas não totalmente. O Escritório de Orçamento do Congresso estimou que a economia americana não recuperou US$ 3 bilhões dos US$ 11 bilhões em produção perdida durante a paralisação parcial de 2018-2019, que durou cinco semanas e foi a mais longa da história do país.

A paralisação também atrasará a divulgação de indicadores-chave, como o relatório de emprego do Departamento de Estatísticas Trabalhistas previsto para sexta-feira. O Federal Reserve acompanha de perto esses dados ao avaliar ajustes na taxa de juros e ficaria temporariamente sem informações críticas durante o fechamento.

As bolsas da Ásia caíram junto com os futuros dos índices americanos após o prazo orçamentário expirar em Washington. O dólar também recuou frente às principais moedas diante da perspectiva de interrupções no emprego, menor consumo e impacto sobre a economia, além do atraso na divulgação de dados usados por investidores para medir as perspectivas de crescimento.

Embora investidores tenham em geral minimizado paralisações anteriores, agora precisam considerar os riscos de um fechamento prolongado para os mercados financeiros dos EUA. Após a forte alta das bolsas este ano, qualquer oscilação nos preços dos ativos pode levar a vendas forçadas e intensificar uma correção.

Fonte: Infomoney e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/16:23:00

