EUA revogam vistos de brasileiros por ligação com Mais Médicos

(Foto: Reprodução) – Segundo comunicado assinado pelo secretário de Estado Marco Rubio, as medidas têm como objetivo responsabilizar os envolvidos pela participação no esquema de envio de profissionais cubanos ao exterior

O governo dos Estados Unidos adotou ações para cancelar vistos e aplicar limitações de entrada a integrantes do governo brasileiro, ex-colaboradores da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e seus parentes.

Segundo comunicado assinado pelo secretário de Estado Marco Rubio, as medidas têm como objetivo responsabilizar os envolvidos pela participação no esquema de envio de profissionais cubanos ao exterior, promovido pelo regime de Cuba por meio do programa Mais Médicos.

Entre os nomes brasileiros mencionados pelo Departamento de Estado estão Mozart Julio Tabosa Sales, que atualmente ocupa o cargo de secretário de Atenção Especializada à Saúde no Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, hoje coordenador-geral da COP30, além de ter sido assessor de Relações Internacionais da pasta e ex-diretor de Relações Externas da Opas.

As sanções foram motivadas pela participação direta de Cuba no programa, que viabilizou o envio de médicos cubanos ao Brasil e proporcionou ganhos financeiros ao governo cubano.

