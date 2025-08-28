Evadido do sistema prisional de Santa Izabel do Pará é preso em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | A Polícia Militar prendeu na noite de quarta-feira (27) Erasmo da Conceição Rocha, 41 anos, na rua E, bairro Jaderlândia em Santarém. Ele é evadido do sistema penitenciário da região metropolitana de Belém desde 2022.

Durante rondas ostensivas dos militares na localidade, o acusado foi avistado em atitude suspeita e tentou empreender fuga. Erasmo da Conceição foi cercado e capturado pelos policiais.

Na abordagem e verificação no sistema penitenciário foi constatado que o acusado se encontrava evadido do presídio de Santa Izabel do Pará e respondia pelo crime de homicídio.

Erasmo da Conceição foi levado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Posteriormente deve ser encaminhado à unidade prisional localizada no município de Santa Izabel (PA).

Fonte: Portal Encontro das Águas/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2025/07:09:47

