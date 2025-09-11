Evento religioso na UFPA é alvo de ataques na web

Foto: Reprodução | O ato foi realizado na última segunda-feira (8) e atraiu jovens para uma das instalações da instituição, de acordo com o perfil “avivauniversitário”.

Uma manifestação religiosa promovida por estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) vem sofrendo ataques nas redes sociais, o que caracteriza intolerância religiosa.

O ato foi realizado na última segunda-feira (8) e atraiu jovens para uma das instalações da instituição, de acordo com o perfil “avivauniversitário”. As imagens publicadas no perfil mostram as dependências da UFPA tomadas por alunos e até professores.

O evento tem como objetivo realizar culto dentro das universidades públicas, por todo o Brasil. Antes da UFPA, os alunos da Universidade Federal de Goiás (UFG) e Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), realizaram tais manifestações.

Mas apesar do lado religioso há pessoas que atacaram a manifestação religiosa, o que caracteriza intolerância religiosa.

“A UFPA morreu mesmo. É Polícia, é culto. É o fim dos tempos”, escreveu outro internauta

A lei 20.451, publicada em abril de 2019 fala que intolerância religiosa é considerada crime, com pena de dois a cinco anos de prisão

Fonte: Roma News /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/07:19:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com