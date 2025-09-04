Ex-aluna de escola pública no Pará toma posse como advogada-geral da União em Brasília
Foto: Reprodução | Natural de Marabá, no sudeste do Pará, Heide Patrícia iniciou sua trajetória acadêmica nas escolas municipais Elinda Simplício Costa e Anísio Teixeira.
A advogada Heide Patrícia Nunes de Castro, servidora pública da Prefeitura de Marabá, foi nomeada para compor os quadros da Advocacia Geral da União (AGU). A portaria de nomeação foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 28 de agosto, assinada pelo Advogado Geral da União, Jorge Rodrigo Araújo Messias. Heide foi aprovada em concurso nacional considerado um dos mais concorridos do País. No mesmo período, também foi aprovada para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, mas optou pela AGU.
Natural de Marabá, no sudeste do Pará, Heide Patrícia iniciou sua trajetória acadêmica nas escolas municipais Heloisa de Sousa Castro e Anísio Teixeira, onde também exerceu funções como secretária escolar. Mais tarde, atuou na Diretoria Regional de Ensino (DRE) e chegou a ocupar o cargo de secretária adjunta na Secretaria Municipal de Educação, durante a gestão de João Salame. Posteriormente, também trabalhou na Secretaria de Planejamento na administração de Tião Miranda.
Após se formar em Direito, especializou-se em Direito Público, com destaque para casos de improbidade administrativa, conquistando vitórias relevantes na Justiça. Com o resultado no concurso nacional, passa a integrar oficialmente a AGU e será lotada em Brasília.
A nova integrante da advocacia pública federal deve participar, no dia 26 de setembro, do Baile dos Novos Integrantes da Advocacia, na capital federal, evento que celebra a posse de todos os aprovados.
Por muitos anos, Heide Patrícia trabalhou como secretária do professor Pedro Souza, ex-secretário municipal de Educação de Marabá passando pela Escola Anísio Teixeira, pela Diretoria Regional de Ensino (DRE) e também pela Secretaria Municipal de Educação, onde acumulou experiência administrativa antes de se dedicar integralmente à advocacia.
Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/07:50:06
