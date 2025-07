Ex-atleta olímpico morre ao ser atingido por um raio durante viagem

Atleta morreu ao ser atingido por um raio • Martin Bureau/AFP/Getty Images

O ex-esquiador olímpico Audun Groenvold morreu aos 49 anos após ser atingido por um raio durante uma viagem, informou a Federação Norueguesa de Esqui nesta quarta-feira (16).

O acidente ocorreu recentemente, e, embora Groenvold tenha sido levado ao hospital e recebido atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Groenvold foi um dos grandes nomes do esqui norueguês, tendo conquistado a medalha de bronze na prova de esqui cross nos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver, em 2010. Antes disso, teve passagem de destaque pelo esqui alpino, modalidade em que integrou a equipe nacional e obteve um pódio na Copa do Mundo, ao terminar em terceiro lugar na descida em Sierra Nevada, na Espanha, em 1999.

Além da medalha olímpica, Groenvold também brilhou no esqui cross com a conquista do bronze no Campeonato Mundial de 2005 e o título geral da Copa do Mundo da modalidade em 2007. Após encerrar a carreira como atleta, ele continuou ligado ao esporte, atuando como técnico da seleção norueguesa e também como comentarista de TV.

Em comunicado, a Federação Norueguesa de Esqui lamentou profundamente a perda. “O esqui norueguês perdeu uma figura proeminente, que significou muito para as comunidades alpina e de estilo livre”, declarou a presidente da entidade, Tove Moe Dyrhaug. “Sua morte deixa um enorme vazio entre todos que conviveram com ele.”

