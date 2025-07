Ex-ator de filmes adultos se torna pastor e denuncia assédio nas igrejas

Foto: Reprodução | Longe das câmeras, Moisés tenta reconstruir a vida conciliando fé e esporte e busca apoio para seus novos projetos.

O ex-ator de filmes adultos Fernando Albuquerque, que agora atende pelo nome de Moisés Cavalcante, voltou a chamar atenção nas redes sociais após um vídeo sobre sua trajetória viralizar no TikTok. Aos 36 anos, ele deixou a indústria pornográfica e passou a se dedicar à vida religiosa e ao jiu-jítsu, esporte no qual é faixa-preta e campeão mundial pelo SJJIF Worlds.

Em entrevista recente, Moisés relatou que enfrenta preconceito e até assédio dentro do meio religioso. “Pastores já deram em cima de mim querendo ter relações sexuais em troca de benefícios e dinheiro dentro da igreja. Mas eu não aceito dinheiro sujo”, afirmou.

O atleta também revelou que sua carreira esportiva foi prejudicada pelo passado no entretenimento adulto. Sem patrocínios, está afastado das competições há meses. “Eu perdi patrocinadores gigantescos. Tudo o que eu fiz no passado foi por falta de perspectiva, eu não sabia para onde ir e não tive orientação”, desabafou.

Moisés nega ser homossexual e diz que os filmes não refletiam sua vida pessoal. Ainda assim, o preconceito continua sendo um desafio. “Até hoje eu sofro dentro e fora do esporte, inclusive dentro da própria igreja”, contou.

Atualmente desempregado, ele sonha em abrir uma academia de jiu-jítsu voltada para acolher atletas LGBTs que sofrem discriminação no esporte. “Tem muita gente no jiu-jítsu que se esconde por medo de retaliações”, destacou.

