Ex-BBB é encontrada morta em estado avançado de decomposição

Foto: Reprodução | Humaira Asghar, de 32 anos, foi achada em seu apartamento. Polícia descarta assassinato.

A atriz paquistanesa Humaira Asghar, de 32 anos, foi encontrada morta em seu apartamento em Karachi, cerca de 20 dias após sua morte. Conhecida por participar da versão local do Big Brother, chamada Tamasha, Humaira estava em estágio avançado de decomposição quando seu corpo foi descoberto pela polícia, após uma ordem judicial de desocupação do imóvel por falta de pagamento de aluguel.

Segundo a imprensa local, a artista morava sozinha no apartamento havia sete anos. O aluguel estava atrasado há mais de um ano, e o imóvel só foi acessado após ordem judicial. Sem sinais de arrombamento, a polícia afirma que, até o momento, a hipótese de assassinato está descartada, mas a causa da morte ainda está sob investigação.

Nas redes sociais, a notícia causou forte comoção entre os fãs. Seguida por mais de 700 mil pessoas no Instagram, Humaira também era conhecida por atuar em filmes, séries e ter vencido concursos de beleza no país. A ausência de contato por semanas levantou questionamentos emocionados de seguidores, que lamentaram o abandono da artista.

“Ela morreu há aproximadamente um mês. Por um mês? Pais? Irmãos? Família? Parentes? Amigos? Colegas? (…) Que Allah tenha misericórdia da alma dela. É de partir o coração”, escreveu uma internauta. Outra pessoa também expressou sua indignação: “Só de pensar que ninguém procurou por ela durante um mês inteiro me dá uma crise de ansiedade. Sério mesmo?”.

