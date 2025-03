Ex-boxeador desarma homem que fez refém com faca em aeroporto do Cazaquistão

Foto: Reprodução | Um ex-pugilista se aproxima e convence o agressor a trocar de lugar com a moça.

Um homem faz uma agente aeroportuária refém no Aeroporto de Almaty, no Cazaquistão, com uma faca e ameaça detonar uma suposta bomba acionada por celular depois de se irritar com averiguações de segurança. Um ex-pugilista se aproxima e convence o agressor a trocar de lugar com a moça.

O ex-pugilista de 52 anos, identificado como Musa Abdraim, espera um momento de distração e desarma o agressor, sendo auxiliado na sequência por um grupo de policiais. Abdraim foi ao terminal se despedir de alguns parentes e decidiu se aproximar da confusão ao ouvir os gritos da refém.

A 52-year-old retired boxer, saved a 21-year-old female Airport security agent from a knife-wielding attacker at Almaty International Airport in Kazakhstan. The ex-boxer swapped places to rescue the female security hostage at the Airport and disarmed the knifeman. The… pic.twitter.com/fVUSfBA1kb — FL360aero (@fl360aero) March 8, 2025

