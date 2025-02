Ex-candidato a vereador é acusado de estuprar adolescente com hidrocefalia

Foto: Ilustrativa| Ele foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça

O ex-candidato a vereador por Mirassol d’Oeste (a 295 km de Cuiabá), Romero Ferreira de Almeida, de 57 anos, foi preso nessa terça-feira (25) acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos, com deficiência visual e portadora de hidrocefalia, em Mirassol d’Oeste (a 295 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Civil, o Romero, que era considerado amigo da família, abusava da vítima há mais de dois anos, desde quando ela tinha 15 anos. O último fato teria ocorrido no mês de janeiro deste ano. Ele teve a ordem de prisão decretada pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável.

As investigações iniciaram em meados de janeiro, quando a vítima, acompanhada de uma tia, compareceu à Delegacia de Mirassol d’Oeste para denunciar os estupros praticados pelo ex-candidato. Segundo relatos da vítima, a violência sexual consistia em sexo oral e toques em suas partes íntimas.

Para praticar os abusos, o suspeito dizia que ia levar a vítima para passear e para a igreja, ocasião em que a levava para o mato, a despia e a obrigava realizar sexo oral. Durante as oitivas também foi verificado que a vítima não revelou os fatos antes em razão de ameaças de morte que recebia dele, caso contasse para alguém.

Ele ainda dizia para a vítima que quando ela completasse 18 anos iria “torná-la mulher” e depois a mataria. Os abusos somente foram descobertos após familiares notarem que a vítima andava muito triste, chorando muito, até o momento em que ela decidiu revelar os fatos.

Diante das evidências, o delegado de Mirassol d’Oeste, Gustavo Ataide, representou pelo mandado de prisão do investigado, que foi deferido pela Terceira Vara Criminal do município e cumprido pela equipe da Polícia Civil, na terça-feira (25).

Após ter a ordem de prisão cumprida, Romero foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

