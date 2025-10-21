Ex-candidato a vereador é morto a tiros em estrada no Pará

Polícia investiga circunstâncias e motivação da morte de ex-candidato a vereador Enilson Trindade Lima. | Reprodução/Redes sociais

Corpo de Enilson Trindade Lima, conhecido como “Branco”, foi encontrado com três perfurações no peito. Polícia Civil investiga crime e suspeita que disparos tenham sido feitos com arma caseira.

Entre as trilhas de terra que cortam o município de Acará, no nordeste do Pará, a madrugada da última segunda-feira (20) foi marcada por uma descoberta trágica que abalou a comunidade local. O silêncio do ramal da Piçarreira foi quebrado por mais um episódio de violência que expõe a vulnerabilidade das zonas rurais do estado.

O ex-candidato a vereador Enilson Trindade Lima, de 44 anos, conhecido como “Branco”, foi encontrado morto às margens da estrada, com marcas de tiros pelo corpo. Em 2024, Enilson disputou uma vaga na Câmara Municipal pelo Progressistas (PP).

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada após uma ligação informar sobre a presença de um corpo no local. Ao chegarem, os policiais confirmaram a denúncia e isolaram a área para os procedimentos de perícia. Familiares e amigos que estiveram no local confirmaram que o corpo encontrado era de Enilson Trindade Lima, ex-candidato a vereador em pleitos anteriores no município.

ARMA CASEIRA

A Polícia Científica esteve no local e constatou três perfurações no peito da vítima – uma de maior dimensão e duas menores. O perito criminal João Elias, ouvido pelo portal Moju News, explicou que “as lesões, provavelmente, foram causadas por uma arma caseira”. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba, onde passará por exames complementares.

Até o momento desta publicação, as circunstâncias do crime permanecem sem esclarecimento, e nenhum suspeito foi preso. Segundo nota oficial da Polícia Civil, “o corpo da vítima foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (20). Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso”, esclarece o documento. O caso está sob investigação da Delegacia de Acará.

Fonte: Moju News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2025/17:33:51

