Ex-candidato a vereador se pronuncia após flagra em motel: “Eu não cometi crime”

Foto: Reprodução | Ex-candidato a vereador Eliú Oliveira é flagrado em motel com homem casado, gerando polêmica nas redes sociais do RN.

Um episódio inusitado e polêmico virou o assunto mais comentado nas redes sociais do Rio Grande do Norte nos últimos dias. O ex-candidato a vereador Eliú Oliveira foi flagrado em um motel com um homem casado, na última segunda-feira (8), e o vídeo do momento — gravado pela própria esposa do suposto amante — viralizou rapidamente na internet.

A cena, digna de roteiro de novela, aconteceu após a mulher, desconfiada do comportamento do marido, decidir segui-lo discretamente. Antes disso, ela já havia clonado o aplicativo de mensagens do companheiro e detectado indícios de que ele poderia estar se envolvendo com outra pessoa — o que não imaginava era que encontraria o parceiro em uma situação íntima com um político local.

A mulher aguardou o momento certo e, tomada pela raiva, arrombou a porta do quarto do motel, deparando-se com os dois homens completamente nus. Em meio aos gritos e acusações, uma fala dela acabou chamando atenção e se tornando o símbolo do escândalo:

“Abre essa porra agora! Nojento! Eu vou abrir essa porta. Loucura! Você tá comendo outro homem? Olha aqui, seu nojento. Nunca faltou amor pra você. E ainda mais com um vereador? É por R$ 150, é? É? Seu nojento!”

A frase faz referência à suposta quantia que teria sido paga por Eliú ao homem casado para manter relações sexuais. Segundo a mulher, o marido aceitou o valor oferecido pelo ex-candidato, o que elevou ainda mais o tom do confronto.

POSICIONAMENTO DO POLÍTICO

Diante da repercussão, Eliú Oliveira decidiu gravar um vídeo de esclarecimento, no qual comenta o episódio e tenta se defender:

“Não cometi nenhum crime. Eu não sabia do relacionamento e eu não tenho relacionamento com ninguém. Contudo, me sinto profundamente triste de estar naquelas cenas. Entendo perfeitamente o estado emocional daquela jovem”, disse ele.

Ainda segundo Eliú, um acordo informal foi feito no local para que o vídeo não fosse divulgado, mas, mesmo assim, as imagens chegaram à internet. A situação chegou a envolver a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), que foi acionada por conta do dano patrimonial ao quarto do motel, mas o caso não foi formalizado na delegacia.

Fonte: RD+/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/09:07:28

