Ex-colega de cela revela que pastora Flordelis é bissexual e está namorando na cadeia

Foto:Reprodução | A nova namorada de Flordelis, segundo Camilla Miranda, também é detenta da penitenciária onde ela cumpre pena.

Camilla Miranda, conhecida como Indiazinha, foi ex-colega de cela da ex- deputada e pastora Flordelis no Tavalera Bruce e desde que deixou a prisão, virou uma “espécie de blogueira” e tem falado sobre o que passou no período prisional, principalmente, questões relativas à ex-colega de cela famosa.

De acordo com informações do portal Metrópoles, a blogueira teria usado as redes sociais para falar sobre o caso: “A Flordelis está namorando uma mulher”, revelou.

A nova namorada de Flordelis, segundo Camilla Miranda, também é detenta da penitenciária onde ela cumpre pena. As duas seriam companheiras de cela; mas a identidade da mulher não foi revelada.

Relacionamentos anteriores

A ex-parlamentar já havia terminado um outro relacionamento com o produtor Alan Soares. O namoro havia começado logo após a morte do pastor Anderson do Carmo. O relacionamento com Alan durou até o início do ano passado e os dois já planejavam se casar.

O relacionamento teria acabado por três motivos: o distanciamento imposto pelo confinamento de Flordelis; o fato de parte dos filhos da pastora não visitá-la mais devido à presença constante de Allan e aaversão de advogados de Flordelis a Allan, com a justificativa de que isso a poderia prejudicar no tribunal.

Flordelis está presa na penitenciária Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, após ser condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do marido, Anderson do Carmo. Em agosto de 2023, a Justiça negou pedido de habeas corpus da defesa da ex-deputada.

LEIA TAMBÉM:

Filho de Flordelis aponta a mãe e três irmãs como suspeitas na morte do pai

Flordelis é condenada a 50 anos de prisão pelo homicídio do pastor Anderson do Carmo

Flordelis pede autorização para se casar em presídio no Rio

Filha de Flordelis é encontrada morta no Rio de Janeiro

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...