Ex-companheiro agride mulher e atual dele manda mensagens de ameaça em Novo Progresso

Foto: Imagem ilustrativa | Uma mulher registrou ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso após relatar ter sido agredida e ameaçada pelo ex-companheiro, identificado como Dercivan, e pela atual companheira dele, Nelcy.

De acordo com a denunciante, no dia 24 de agosto de 2025, por volta das 23h, ela estava em um local de festas na cidade quando Dercivan se aproximou e lhe deu um tapa no rosto, sem motivo aparente. Assustada, ela deixou o local e seguiu para outro evento, mas o acusado teria ido atrás dela, retirado peças da moto, como o cachimbo e os retrovisores, e jogado fora.

Posteriormente, a vítima passou a receber mensagens de ameaças de Nelcy, que afirmava que “não ficaria barato”, e dizia que a mulher poderia acabar no hospital ou no cemitério. A mulher afirma viver em constante medo e pediu que a Justiça tome providências. Segundo ela, Nelcy já esteve presa por tentativa de homicídio contra o próprio Dercivan em anos anteriores.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/15:15:52

