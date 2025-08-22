Ex de chefe do PCC, esposa de sertanejo vira alvo da PF

Foto:Reprodução | A PF fez buscas nos endereços de Jaqueline e os agentes apreenderam aparelhos celulares, munições e veículos.

Jaqueline Maria Afonso Amaral, esposa do cantor Diego, da dupla sertaneja Henrique e Diego virou alvo da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (21), por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com as investigações, a mulher, que é apontada como a principal investigada no esquema, teria recebido quase R$ 3 milhões, entre 2018 e 2022, da facção criminosa. O dinheiro era usado pela investigada para manter uma vida de luxo, sendo ocultado por meio de contas bancárias em nome de parentes e amigos próximos.

Jaqueline é ex-companheira de Júlio César Guedes de Morais, o Julinho Carambola, apontado como braço direito de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, e dono do posto de segundo criminoso mais importante na hierarquia do PCC. Condenado a mais de 168 anos de prisão, ele está detido na Penitenciária Federal de Porto Velho (RO) desde março de 2023.

A PF fez buscas nos endereços de Jaqueline e os agentes apreenderam aparelhos celulares, munições e veículos. O material será analisado para aprofundar as investigações e rastrear outros possíveis envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro.

A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 2,7 milhões, quantia identificada como proveniente de atividades ilícitas da facção criminosa.

Fonte: Roma News/Jornal Folha do Progresso

