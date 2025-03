Ex-esposa de fundador da Embelleze é acusada de desvio milionário

Mesmo após o divórcio, Monique continuou exercendo influência sobre Itamar | Foto: Reprodução / Redes sociais

Conheça a chocante história de Itamar Serpa Fernandes, enganado por sua ex-esposa em um golpe milionário que durou mais de uma década

Oque você faria se descobrisse que alguém muito próximo criou uma identidade falsa para manipular suas decisões por mais de uma década? Parece roteiro de um filme de suspense, mas foi exatamente isso que aconteceu com o empresário Itamar Serpa Fernandes, fundador da Embelleze, que, segundo investigações, teria sido enganado por anos pela própria ex-esposa, Monique Elias, 43 anos.

No último domingo, dia 16 de março, o programa Fantástico, da TV Globo, revelou detalhes de um golpe milionário, envolvendo traição, manipulação e desvio de uma fortuna estimada em R$ 122 milhões. O caso chocou o público e colocou Monique no centro de uma investigação por estelionato, fraude e associação criminosa.

A falsa amiga que controlava um império

De acordo com a polícia do Rio de Janeiro, Monique não agiu sozinha. Ela teria contado com a ajuda do filho João Carlos Tavares Serpa e do atual marido, Mateus Palheiras, para enganar Itamar e controlar sua fortuna. O plano foi tão elaborado que envolveu a criação de uma personagem virtual chamada Jéssica Ferrer, que se passava por uma amiga preocupada com os interesses do empresário.

Monique teria se passado por uma personagem fictícia, para conseguir manipular Itamar. |Foto: Reprodução / Redes sociais

Durante dez anos, a suposta Jéssica enviava e-mails alertando Itamar sobre supostas ameaças ao seu patrimônio e até sobre pessoas próximas que, segundo ela, estariam conspirando contra ele. Entre as vítimas dessas mentiras estavam funcionários, amigos e até os próprios filhos do empresário.

Em um dos e-mails investigados, a falsa amiga escreveu:

“Itamar, tome muito cuidado com a ‘vagaba’. Sei que isso é repetitivo, mas não deixe nunca, nunca mesmo, de ficar ligado, porque a vida dela é planejar maldades contra o senhor e sua família.”

As mensagens teriam sido direcionadas, por exemplo, a Adriana Siqueira, ex-esposa do empresário. Segundo ela, Monique agiu com estratégia desde o início.

“Nós malhávamos na mesma academia, e ela me fazia perguntas aleatórias. Hoje percebo que era tudo parte de um plano.”

Golpe, fortuna e o afastamento da família

A história começou em 2012, quando Monique foi morar com Itamar e levou João, filho de outro relacionamento. Dois anos depois, ela engravidou e teve gêmeos com o empresário. Foi nesse período que a falsa Jéssica surgiu, intensificando o controle sobre Itamar.

O resultado? Herdeiros afastados da gestão da Embelleze, desvio milionário de dinheiro por meio de transferências bancárias e alterações no testamento.

Mesmo após o divórcio, Monique continuou exercendo influência sobre Itamar, que morreu em 2023, aos 82 anos. Ela ainda tentou assumir a presidência da Embelleze, mas sem sucesso.

Investigações e indiciamento

A polícia reuniu mais de 2 mil páginas de mensagens e provas, demonstrando como o esquema funcionava. Monique, João e Mateus foram indiciados por estelionato, fraude e associação criminosa.

Em nota, Monique Elias negou todas as acusações e afirmou ser vítima de perseguição. João e Mateus não se manifestaram.

