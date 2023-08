Ex-funcionário de creche é suspeito de abusar sexualmente de 91 crianças

(Foto: Reprodução) – O homem, preso em 2022, teria cometido mais de 1.600 crimes ao longo de 15 anos

Um homem de 45 anos, ex-funcionário de uma creche, foi acusado de 1.623 crimes de abuso sexual infantil cometidos contra 91 crianças na Austrália e em outros lugares da região por cerca de 15 anos. Segundo comunicado feito pela polícia australiana na última terça-feira (01), o homem está preso desde 2022, inicialmente por produzir conteúdo de exploração sexual de menor.

Entre 2007 e 2022, o homem, natural da cidade de Gold Coast, trabalhou em mais de uma dúzia de creches. As autoridades descobriram, durante as investigações, que ele portava materiais de abuso infantil em aparelhos eletrônicos, que foram analisados, chegando à conclusão de que ele também produzia o material e distribuía em plataformas digitais.

A polícia afirmou que todas as crianças abusadas eram menores de 16 anos e do sexo feminino e disse que está trabalhando com autoridades internacionais para ajudar a identificar crianças registradas no suposto material de abuso infantil no exterior.

“Essas alegações são horríveis e confrontadoras, mas elogio todos os investigadores de cada jurisdição em seus esforços incansáveis para garantir que nossa comunidade fique mais segura como resultado da prisão do suposto perpetrador”, disse o comissário adjunto do Serviço de Polícia de Queensland, Col Briggs.

O homem, que ainda não teve o nome revelado pelas autoridades, enfrentará o Tribunal de Magistrados de Brisbane em 21 de agosto.

Fonte: Carolina Mota e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2023/14:47:31

