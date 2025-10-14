Ex invade casa e assassina mulher a tiros na frente do marido no MT; homem reage e mata invasor

Foto: Reprodução | A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Petrópolis, nesta segunda-feira (13).

Um homem, ainda nao identificado, invadiu uma casa no Jardim Petrópolis, em Nobres, na manhã desta segunda-feira (13) e matou a ex -mulher a tiros na frente do marido dela.

De acordo com o registro da ocorrência, no início da manhã, quando as vítimas saíam de casa, foram rendidas pelo ex-marido da mulher e obrigadas a entrar de novo na residência.

Eles tentaram se trancar na casa, mas o invasor fez disparos contra a janela e acabou forçando a entrada usando uma barra de ferro.

Lá dentro, houve luta corporal entre eles, a mulher foi baleada duas vezes e morreu. Na sequência, o marido da vítima conseguiu desarmar o criminoso e atirar contra ele, que acabou morrendo no local.

Os policiais militares chegaram ao local por volta das 7h e foram recebidos pelo marido da vítima. A arma, uma pistola com carregador e cinco munições ainda intactas, foi entregue aos agentes.

O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil, que ficou responsável pela investigação e a custódia da arma.

