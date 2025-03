Ex-jogador da Premiere League é detido por suspeitas de cinco crimes

Foto: Getty Images | John Fashanu refuta as acusações e avança com processo contra as autoridades nigerianas.

John Fashanu, ex-jogador que se destacou em clubes como Aston Villa, Crystal Palace e Norwich City, foi detido na Nigéria em dezembro passado, segundo informações divulgadas neste domingo pelo jornal britânico Mirror.

O ex-internacional inglês é suspeito de ter cometido um total de cinco crimes, incluindo conspiração criminosa, ameaça à vida, intimidação, invasão de propriedade e obtenção de bens sob falsos pretextos. Por isso, foi colocado sob custódia policial junto com sua esposa, Vivian, e sua advogada, Chinyere Chigbu.

No entanto, segundo a publicação, Fashanu nega qualquer irregularidade e, além disso, entrou com um processo contra as autoridades nigerianas, exigindo uma indenização de 100 mil libras (cerca de 118,5 mil euros).

A origem desse conflito seria, de acordo com ele, uma disputa com um grupo de investidores, que teria prometido pagar 500 mil libras por um terreno de 22 hectares.

Fashanu, de 62 anos, teria ficado indignado ao descobrir que o grupo construiu uma cerca em torno da propriedade. Ele então decidiu ir até o local, onde afirma ter sido alvo de “tratamento desumano” por parte dos policiais que o prenderam.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2025/15:55:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com