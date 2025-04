Ex-jogador do Águia morre durante acidente em Marabá (PA)

Thiago Nascimento Barbosa – Foto: Redes Sociais

“Thiago Marabá” caiu próximo a uma ladeira existe entre as Folhas 7 e 8, por volta de 22h20, no Núcleo Nova Marabá, foi socorrido, mas foi a óbito, no Hospital Municipal de Marabá (HMM).

O ex-jogador do Águia de Marabá, Thiago Nascimento Barbosa, de 38 anos, conhecido como “Thiago Marabá”, foi a óbito, na noite desta segunda-feira (31), durante um acidente ocorrido na Folha 8, no Núcleo Nova Marabá, na cidade de Marabá, sudeste do Pará, por volta de 22h20.

Segundo testemunhas, “Thiago Marabá” trafegava em alta velocidade em uma motocicleta na subida de uma ladeira entre as Folhas 7 e 8. A vítima não teria visto um quebra-molas existente no local, bateu no redutor de velocidade e foi jogado ao chão. Na queda, ele bateu a cabeça, perdeu muito sangue e ficou inerte à espera de socorro médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e removeu o professor de uma escolinha de futebol para o Hospital Municipal de Marabá (HMM), mas ele não resistiu e morreu. Nas redes sociais, os amigos e familiares de “Thiago Marabá” se despediram com muita tristeza do ex-atleta.

Outro acidente

No dia 10 de janeiro de 2021, “Thiago Marabá” sofreu um acidente de moto, após cair em um quebra molas, localizado na Rua do Aeroporto, Bairro do Amapá. Ele ficou em estado grave de saúde, passou vários dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), porém conseguiu sobreviver ao acidente.

Desta feita ele não teve a mesma sorte. Além do time do Águia, “Thiago Marabá” atuou em diversas equipes de futebol Brasil afora. Depois de encerrar a carreira, ele teria passado a se dedicar a ensinar os fundamentos do futebol para garotos de sua cidade natal. A família ainda não informou o local do velório.

