Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial

(Foto: Reprodução/TV Globo | Divulgação) – Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo

Um atropelamento foi registrado na manhã desta sexta-feira (8) na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio. Quatro pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave.

Segundo a Polícia Militar, o motorista era Luan Plácido Moreira da Costa, de 21 anos, ex-jogador do Botafogo e atualmente no Boavista.

“Ele atropelou quatro pessoas. Após o acidente, ele apresentava um comportamento psicológico alterado, agressivo e xingava muito. Ele tentou tomar a arma de um dos PMs, quebrou a viatura e precisou ser contido”, relatou o delegado Alan Luxardo, titular da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Entre as vítimas, três estavam de bicicleta — uma delas, um entregador de aplicativo. Foram identificados:

Mulher de 35 anos (identidade não revelada)

Wendell de Almeida, 28 anos

José Armando Cassiano, 22 anos

Ariana de Carvalho da Silva, 51 anos

Todas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Ariana e a mulher não identificada estão em estado grave, sendo esta última transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Já Wendell e José permanecem estáveis.

Delegado relata agressividade de ex-jogador

Ainda segundo o delegado Alan Luxardo, o comportamento agressivo de Luan continuou após a prisão.

“Aqui na delegacia, ele também estava muito agressivo e precisou ser atendido por militares do Corpo de Bombeiros. Agora, no final, ele deu uma cabeçada em um dos PMs. Ele está indo para o Instituto Médico-Legal para fazer um exame de corpo de delito. Vamos analisar se ele estava em surto psicótico ou se tinha feito uso de drogas ou álcool”, explicou.

O ex-jogador deverá responder por lesão corporal, desacato e dano ao patrimônio público. A origem do atropelamento ainda está sob investigação.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/16:31:08

