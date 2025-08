Ex-jogador preso por espancar namorada com mais de 60 socos denuncia agressões e tortura na prisão

Foto: Reprodução | Igor Cabral afirma ter sido espancado, mantido nu e ameaçado por agentes penitenciários após ser transferido para cadeia no Rio Grande do Norte

O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, preso em flagrante após agredir brutalmente a namorada dentro de um elevador em Natal (RN), denunciou ter sido alvo de agressões dentro do sistema penitenciário potiguar. Ele prestou depoimento na Delegacia de Plantão da Zona Norte de Natal, para onde foi levado na noite de sexta-feira (1º), e relatou ter sofrido espancamentos, ameaças e tortura psicológica na Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim.

Segundo o depoimento, ao chegar à unidade prisional, Cabral foi mantido nu, algemado e isolado em uma cela. O ex-atleta afirma ter sido agredido com socos, chutes e cotoveladas por agentes penitenciários, que também teriam usado spray de pimenta contra ele. Durante a abordagem, os policiais penais teriam dito que ele havia “chegado no inferno” e sugerido que ele tirasse a própria vida.

A transferência para a Cadeia Pública ocorreu após pedido de cela especial, com base no histórico de Cabral como atleta profissional.

Secretaria apura conduta de agentes penitenciários

Diante das acusações, a Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap) informou, por meio de nota, que tomou providências imediatas para apurar os fatos.

“A Coordenadoria da Administração Penitenciária e a Ouvidoria do Sistema Penitenciário se deslocaram para unidade prisional com o objetivo de averiguar os fatos e acompanhar o interno para registro de ocorrência na Delegacia de Plantão da Polícia Civil e exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia”, afirmou a pasta.

A prisão de Igor Cabral ganhou repercussão nacional após imagens de câmeras de segurança de um condomínio em Natal registrarem o momento em que ele desfere mais de 60 socos na namorada dentro de um elevador. A jovem ficou desacordada, com o rosto ensanguentado e deformado.

Segundo a investigação conduzida pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, o casal participava de um churrasco com amigos em uma área comum do prédio quando Igor teve uma crise de ciúmes. De acordo com a delegada Victória Lisboa, ele exigiu acesso ao celular da vítima e, diante da negativa, iniciou a discussão que terminou na agressão violenta.

A ação foi interrompida após um funcionário do condomínio, que acompanhava as imagens pelas câmeras, acionar a Polícia Militar. Moradores ajudaram a conter o agressor no térreo até a chegada dos agentes, que efetuaram a prisão em flagrante.

