Ex-juiz do TRE do Pará, Diogo Seixas Conduru morre aos 42 anos

Faleceu no domingo, 24, aos 42 anos, o advogado Diogo Seixas Conduru, em Belém. O velório está em andamento desde as 7h desta segunda-feira, 25, no Recanto da Saudade, e a previsão para sepultamento, no cemitério de mesmo nome, está para as 14h. Ele deixa esposa, Thais, e dois filhos pequenos, Pedro e Eva. A família não divulgou informações sobre a causa de seu falecimento, mas ele enfrentava um câncer no estômago e morreu em casa.

Conduru foi membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Pará no período de 2021 a janeiro de 2023, na gestão da desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará e Doutorando pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Possuîa experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Especial, especificamente Direito Constitucional, com atuação em tribunais superiores.

Em 2023 tornou-se o primeiro advogado paraense eleito para compor a lista tríplice do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, após ter sido o primeiro lugar da lista sêxtupla.

Foi professor da Escola Superior da Magistratura do Pará (ESM), do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), por onde se graduou como Bacharel em Direito, e era conselheiro seccional na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Pará (OAB/PA).

Confira o que diz o posicionamento da OAB do Pará pela passagem de Diogo Seixas Conduru, publicado na manhã desta segunda-feira, 25:

“A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) manifesta profundo pesar pelo falecimento do advogado Diogo Seixas Condurú, neste domingo (24), profissional de reconhecida trajetória e dedicação exemplar à advocacia paraense.

Apaixonado pela nossa entidade, Diogo exerceu com destaque a presidência do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB-PA e integrou a Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem. Foi conselheiro seccional, professor respeitado em diversas instituições de ensino e referência em sua área de atuação, especialmente no Direito Constitucional.

Em 2021, foi também empossado como juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) para o biênio 2021-2023. Sua formação acadêmica sólida e atuação como mestre e pesquisador refletem a contribuição inestimável que deixou para a advocacia e para a sociedade.

O velório está sendo realizado nesta segunda-feira (25), no Recanto da Saudade (Rua Domingos Marreiros, 1536). O sepultamento será a partir das 14h, com saída do mesmo local para o cemitério Recanto da Saudade (Avenida Celestino Rocha, 500).

A OAB-PA, em nome de sua Diretoria, conselheiros e colaboradores, se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor, rendendo homenagens à memória de um colega que deixa um legado de compromisso, ética e amor pela advocacia, pela democracia e pela justiça”.

Nas redes sociais, as manifestações de pesar começaram ainda no domingo à noite. Em um texto emocionado, o advogado Ophir Cavalcante Júnior, ex-presidente do Conselho Federal da OAB e ex- procurador-geral do Estado, descreveu o colega de profissão e amigo como alguém que “orgulhou a história do Direito no Pará”.

A Subseção Santarém da Ordem também publicou nota lamentando o ocorrido.

O senador Beto Faro (PT-PA) também se manifestou pela perda. “Perco um amigo, um irmão e um parceiro de tantas caminhadas”.

O TRE do Pará deve divulgar nota de pesar durante o dia.

