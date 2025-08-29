Ex-marido derruba mulher de bicicleta e dá 9 facadas no peito no MT

(Foto: Reprodução) – Uma mulher de 53 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio, na manhã desta quinta-feira (28), no bairro Jardim Maringá, em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá).

Ela foi atingida com ao menos 9 facadas no peito e o suspeito é o ex-marido.

Uma equipe da Polícia Civil foi acionada por volta das 7h30 para uma ocorrência de tentativa de feminicídio na rua.

Segundo informações, o ex-companheiro da vítima a derrubou da motocicleta e a esfaqueou no tórax, em seguida fugiu do local. A mulher, que possui medida protetiva contra ele, foi encaminhada para ao Hospital Regional em estado grave.

Equipes da Polícia Militar realizaram rondas para identificar e prender o suspeito, mas ainda sem sucesso.

A Polícia Civil investiga o crime.

Fonte: Gazeta Digital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2025/14:38:16

