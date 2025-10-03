Ex-Masterchef, preso por estuprar menina, é condenado a 12 anos de prisão

Foto:Reprodução | Na época, a defesa de Jason alegava que o cozinheiro teria conhecido a menina em um app de relacionamento, mas que a vítima teria mentido a idade

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como estupro, violência doméstica e violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A Justiça de Santa Catarina condenou nesta quinta-feira, 2, a 12 anos de prisão o chef de cozinha Jason de Souza Junior, preso em janeiro acusado de estuprar uma menina. O participante do reality show Masterhef nega as acusações e a defesa diz que vai recorrer da sentença. O caso tramita em segredo de Justiça.

“Respeitamos a decisão judicial que condenou Jason de Souza Júnior a 12 anos de prisão, mas entendemos que ela não refletiu corretamente as provas dos autos. Jason nega o crime e confia na Justiça. Recorreremos da sentença com a convicção de que a verdade prevalecerá”, afirmou o advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos.

“Por se tratar de um processo em segredo de Justiça, não entraremos em detalhes”, continuou o defensor. “No entanto, este é mais um caso em que um cidadão é levado à prisão com base exclusivamente no ‘valor do depoimento da vítima’, mesmo quando ele contraria diversos outros elementos de prova.”

Pena

A pena para quem comete o estupro de vulnerável (quando há conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos) é de 8 a 15 anos de reclusão, mas pode aumentar no caso de a vítima apresentar lesões graves (a pena sobe de 10 a 20 anos) ou morrer (12 a 30 anos).

O caso

Investigações da Polícia Civil catarinense apontam que Jason de Souza Junior teria estuprado uma menina de 12 anos, no dia 31 de dezembro do ano passado, em Florianópolis.

Conforme a polícia, Júnior abordou a jovem na rua, quando ela saiu de casa para jogar o lixo. Com uma arma de fogo em mãos, o cozinheiro obrigou a menina a entrar em seu carro e a forçou a ter relações sexuais com ele, informou o delegado Cleber Serrano à época.

Informações como placa do veículo e dados físicos do agressor, como barba e cicatriz na barriga, levantaram a possibilidade de Jason ser o agressor. Além disso, exames de corpo de delito confirmam que a jovem foi vítima de violência sexual.

No dia seguinte, em 1° de janeiro, ele foi preso em flagrante na cidade de Palhoça, região metropolitana da capital. Ele teve a prisão convertida em preventiva e foi levado ao Presídio Masculino de Florianópolis.

Na época, a defesa de Jason de Souza Junior alegava que o cozinheiro teria conhecido a menina em um aplicativo de relacionamento, mas que a vítima teria mentido a idade na plataforma.

Antes de entrar para o reality show, na edição de 2022, Jason trabalhava como guitarrista de uma banda gospel e cozinhava de forma amadora. Ele é casado e pai de duas filhas.

Jason se destacou no MasterChef Brasil por causa da criação de uma receita de costelinha, que chegou a ser incluída no cardápio de uma famosa franquia de restaurantes. Ele foi eliminado do reality show após chegar no top 5.

